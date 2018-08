Acuerdo comercial entre México y Estados Unidos: “Canadá fue engañada y traicionada”

El anuncio hecho este lunes de un nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que según Trump, no se llamará así porque trae “malos recuerdos” a los estadounidenses por lo “injusto” de sus términos, fue materia de editoriales tanto en Canadá como en México.

El periódico mexicano La Jornada, en su columna dedicada al dinero y firmada por Enrique Galván Ochoa, destaca el posicionamiento electoralista del presidente estadounidense Donald Trump, al anunciar ese nuevo acuerdo. “Nuevamente el presidente de Estados Unidos ha manipulado políticamente el tratado porque necesita levantar de algún modo su declinante popularidad con miras a las elecciones de noviembre. Se sirvió con la cuchara grande: 1. Dio por terminado el tratado en su forma tripartita original, 2. Dejó fuera a Canadá y volvió a amenazar al primer ministro Trudeau, o se dobla o sale definitivamente, 3) Rebautizó el entendimiento (ya no es tratado) como Acuerdo Comercial EU-México, por su mala connotación en territorio estadounidense.”, dice La Jornada.

En Canadá, la editorialista del periódico en francés La Presse, Ariane Krol, destaca que “por ahora, la única ganancia que podemos atribuirle a Donald Trump es que ha recuperado el control de la escena. A pesar de un evento un tanto desordenado en el cual tuvo dificultades, para establecer la conferencia telefónica con su contraparte mexicana, Trump se hizo pasar como el dueño de la situación. Peña Nieto lo alabó copiosamente, subrayando ‘su voluntad política y su participación’, así como ‘el acompañamiento y apoyo’ de su yerno Jared Kushner. Y en lugar de un acuerdo trilateral, el presidente Trump impuso negociaciones bilaterales: ahora que la Casa Blanca ha terminado con México, le toca a Canadá pasar a la sala de visitas.”, dice el editorial de La Presse.

Para México, la presencia de Canadá en una asociación comercial de tres países con economías de talla diferente es vital, señala también La Jornada en su artículo “TLCAN, ¿principio o final?”.

“No debe olvidarse que, si bien Canadá ha distado mucho de hacer causa común con México ante Washington en las negociaciones en curso, para el gobierno de Trump resulta más ventajoso, en principio, negociar de manera aislada con sus vecinos del sur y del norte que hacerlo en un contexto trilateral. Así pues, cabe esperar que las autoridades nacionales –tanto las salientes como las entrantes– realicen un intenso trabajo diplomático para persuadir a las autoridades de Ottawa de volver a la mesa de negociaciones y reconstituir lo que ha sido, hasta ahora, el bloque económico de América del Norte.”, dice finalmente La Jornada.

El periódico en inglés de circulación nacional, The Globe and Mail, destacó en su editorial del día que “Como es su costumbre, Trump enturbió las aguas este lunes alegando que el acuerdo con México podría mantenerse por sí solo como un acuerdo bilateral, dejando a Canadá de lado. Eso no es en lo que los negociadores estadounidenses han estado trabajando, y no es así como lo ven México o Canadá. Lo que Trump anunció fue un acuerdo complementario, y además preliminar.”, dice el Globe and Mail.

Para el columnista Lawrence Martin, quien escribe desde Washington para el Globe and Mail, “lo que pasó fue que Ottawa fue engañada y traicionada. Durante las conversaciones con México, los negociadores canadienses pidieron participar. La respuesta del representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, fue un “no”. Las conversaciones, dijo, se centraron únicamente en las diferencias particulares con México en torno a la fabricación de automóviles. No hay necesidad de la presencia de Canadá”.

“Eso fue un argumento absurdo. Temas claves estaban sobre la mesa. Y México tampoco fue sincero al respecto”, escribe Martin, añadiendo que “el resultado es una gran vergüenza, con titulares en el New York Times que dicen: ‘El acuerdo del TLCAN está cerrado, Canadá se queda al margen’. Peor aún es ver a un envalentonado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando como si tuviera una pistola apuntando a la cabeza del primer ministro Justin Trudeau. Arrodíllate, muchacho, danos lo que queremos o te aplicaremos tarifas a los autos que fabricas.”, escribe el columnista Lawrence Martin.

Trump impuso este viernes próximo como ultimátum para que Canadá se integre al acuerdo firmado con México, fecha límite para que la administración del presidente estadounidense entregue al Congreso su notificación obligatoria de 90 días del nuevo acuerdo comercial.

Como dice el titular del editorial en el Globe and Mail, ahora la pelota está en la cancha de Canadá.

En sus primeros comentarios desde que Estados Unidos y México redactaron un borrador de acuerdo comercial, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que se siente “alentado” por el progreso que los otros dos socios de Canadá en el TLCAN han logrado en la redacción de un acuerdo comercial renovado.

El optimismo del Primer Ministro de Canadá persiste incluso cuando los funcionarios de la Casa Blanca amenazaron con imponer aranceles punitivos a los automóviles de fabricación canadiense si Canadá no se adhiere hasta el viernes al nuevo acuerdo firmado por Estados Unidos con México.

“Nos animan los progresos realizados por nuestros socios del TLCAN en las últimas semanas. Este es un paso importante para avanzar en la renegociación y mejora del TLCAN”, dijo durante una breve conferencia de prensa en Quebec este martes.

Fuentes: CBC/Globe and Mail/La Presse/La Jornada/RCI