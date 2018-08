Libre comercio: “las diferencias entre México y Estados Unidos continúan”

Esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió al anunciar un acuerdo bilateral con México, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Para Alejandro Villamar Calderón, el anuncio realizado por Donald Trump no constituye más que un acto mediático, que tiende a darle oxígeno a su propia campaña. En noviembre de este año Estados Unidos tendrá las denominadas elecciones de mitad de mandato y la administración estadounidense no se encuentra en la mejor situación para asegurar su primacía en el Capitolio.

Por otro lado, nuestro entrevistado recuerda que en el aspecto legal hay procedimientos que el mandatario estadounidense debe seguir, más allá de sus intenciones y declaraciones, para poder anular los pactos que existen en la actualidad y aprobar otros que los suplanten.

El sector automotriz es uno de los más delicados en el proceso de renegociación del TLCAN y del que la administración estadounidense ha hecho su caballo de batalla.

El nuevo acuerdo, siempre en base a trascendidos, ya que el contenido de las negociaciones es secreto y aún no se han anunciado sus líneas directrices, incluiría la exigencia de que una parte de los autos que se vendan en los países firmantes sea producida por trabajadores cuyo salario no sea inferior a 16 dólares.

México no cumple con ese suelo, por lo que la industria debería aumentar las pagas a sus empleados. No obstante, Villamar Calderón sostiene que eso no implicará una pérdida para los inversionistas, cuyas ganancias dependen de otros factores que exceden la retribución a los operarios.

En los últimos meses llamó la atención de los analistas políticos el tono conciliador, con elogios incluidos, que adoptaron los contactos entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. La fluidez alcanzada por esos intercambios tiró por tierra con las advertencias de los sectores más conservadores mexicanos, expresadas durante la última campaña electoral, sobre la hecatombe que significaría para el país la elección del candidato del Movimiento Regeneración Nacional.

No obstante, nuestro entrevistado advierte que las diferencias entre ambos países no desaparecerán de la noche a la mañana y que los intereses de uno y otro lado de la frontera siguen siendo distintos.

El tono que Trump imprime a la renegociación los acuerdos son vistos por el analista como la forma de expresión propia de un “presidente bravucón” que apela a su discurso tradicional de “presión y de chantaje” sin importar quién sea su interlocutor.

Alejandro Villamar Calderón, analista y activista del movimiento México Mejor Sin TLCs, en entrevista con Luis Laborda.