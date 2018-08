Venezuela en la agenda de mandatarios de Chile y España

Los mandatarios de Chile y de España se declararon listos para ayudar a Venezuela a hacer frente a la crisis en la que se encuentra.

La declaración fue expresada por sendos dirigentes en ocasión de la llegada del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a Santiago, la capital de Chile, donde se reunió con el presidente sudamericano, Sebastián Piñera.

“Para que Venezuela encuentre una solución rápidamente, será necesaria la ayuda de todos los países, declaró Piñera, en una conferencia conjunta con su homólogo español.

El mandatario chileno se mostró partidario de que España asuma un rol central en la resolución de la situación venezolana, por sobre los organismos y los resortes políticos regionales.

Piñera dijo que su país está comprometido a hacer todo lo posible para que “Venezuela recupere la democracia, su estado de derecho y el respeto al derecho de las personas”.

Por su parte, Sánchez buscó expresarse en términos más conciliadores, declarando la predisposición de su país para “acompañar de manera activa” la evolución de la situación, pero evitando ubicar a su gobierno por sobre las administraciones venezolana y de otras naciones latinoamericanas, en la búsqueda de una solución para la crisis económica y social que envuelve a Venezuela.

Piñera trazó un panorama sombrío sobre la situación en el país sudamericano bajo el mandato de Nicolás Maduro.

El mandatario chileno afirmó que en Venezuela “no hay democracia, no hay separación de poderes y no existe el respeto al derecho de las personas… Hay algo quizá mucho más grave, una profunda crisis humanitaria”, sostuvo.

La población venezolana enfrenta desde hace tiempo una grave crisis económica, a la que se suma el desplazamiento de una parte de la población hacia naciones vecinas. La hiperinflación que afecta a la nación llevó al gobierno a intentar medidas extremas, como la eliminación de varios ceros en la denominación de su moneda.

Piñera dijo que Maduro debería aceptar la ayuda humanitaria que le han ofrecido otras naciones de la región, para mejorar la situación de la población, aunque se mostró poco confiado en que esas naciones puedan aportar una mejora en el plano político, depositando sus expectaciones en una intervención por parte del gobierno de España.

Pedro Sánchez se encuentra en gira por diversas naciones de América Latina, en lo que su administración ve como una recomposición necesaria de los vínculos entre su país y la región, que considera que fueron descuidados por la anterior administración del conservador Mariano Rajoy.