“Canadá necesita inmigrantes, muchos inmigrantes, en todos los sectores de la economía”, dice el Conference Board

No son un peso. Lo cierto es que tenemos que distinguir entre los diversos tipos de inmigrantes. De acuerdo con nuestras investigaciones y las de otros, los inmigrantes en la categoría económica se integran muy rápidamente. De hecho, en los primeros 5 años alcanzan a tener los mismos salarios que el promedio de la población canadiense y luego de 5 años ganan más que el promedio. Y ésto se explica por el proceso de inmigración tan selectivo de Canadá. Se elige gente con muy altos niveles de educación y con habilidades lingüísticas en francés e inglés muy elevadas, con experiencia de trabajo. Éste tipo de inmigrantes ayudan mucho a la economía. Las categorías familiares y de refugiados son diferentes porque vienen por razones sociales. En algunos casos requieren más apoyo pero en otros no. Y le puedo dar algunos ejemplos… Canadá deja entrar a refugiados muy vulnerables porque cree que es lo correcto. No los vemos como una carga sino como un imperativo moral. La categoría familiar tampoco es una carga. Vienen obviamente para unirse con otros miembros de su familia y al unirse benefician a la economía también. Si se trae a un familiar, esa persona puede cuidar a los niños de la familia mientras los inmigrantes económicos trabajan algunas horas extras por ejemplo, así que siempre nos beneficiamos. En términos generales la inmigración es muy benéfica para Canadá pero al mismo tiempo, el país reconoce que hay que apoyarlos y es por eso que el gobierno invierte mil millones de dólares anualmente para ayudarles a integrarse a la sociedad. Kasseem El-Assal