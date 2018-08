Un tribunal israelí legaliza un asentamiento ilegal en Cisjordania

El sistema de justicia israelí otorgó reconocimiento legal a un asentamiento construido sin la autorización del gobierno en tierras de propiedad palestina en la Cisjordania ocupada. La decisión que podría crear jurisprudencia.

La ministra de Justicia, la ultranacionalista Ayelet Shaked recibió con gusto la decisión hecha pública el martes por la noche por el Tribunal de Distrito de Jerusalén sobre asentamiento ilegal de Mitzpe Kramim, establecido en 1999 cerca de Ramallah, hogar de 40 familias.

Los colonos israelíes llevaron el caso ante la corte en 2013, solicitando que se les reconozca su derecho a la propiedad, temiendo que sean desalojados a raíz de las quejas de los propietarios palestinos.

El tribunal dictaminó que los colonos israelíes eran los propietarios de estas tierras después de establecer que las autoridades israelíes no sabían que pertenecían a Palestinos cuando elaboraron el catastro de la región al fin de la guerra de 1967.

La corte basó su decisión en una ley israelí que establece que una transacción legalmente cuestionable puede ser aceptable si fue hecha “de buena fe”.

En respuesta al veredicto, un portavoz del Presidente de la Autoridad Palestina, Nabil Abou Rdainah, declaró que todos los asentamientos israelíes construidos en los territorios palestinos eran ilegales.

La organización israelí Peace Now ha indicado en un comunicado publicado este miércoles que el caso estaba ahora en manos de la Corte Suprema de Israel, que hasta ahora siempre ha reconocido los derechos de propiedad de los palestinos y ordenó la evacuación de varios asentamientos ilegales.