TLCAN: No hay acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, según varios medios

Los negociadores canadienses y estadounidenses no habrían logrado llegar a un acuerdo concluyente con respecto al Tratado de Libre Comercio de Amércia del Norte, según diversos medios entre los que se cuentan el The Wall Street Journal.

Según el diario, Donald Trump debería informar al Congreso su intención de ratificar únicamente el acuerdo concluido a principios de esta semana entre México y el Estados Unidos.

Canadá seguiría teniendo la oportunidad de sumarse a esta versión enmendada del TLCAN en una fecha posterior, especifica el

periódico.

Por otro lado, según lo que informa la Agence France-Presse, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el viernes su extrema firmeza hacia Canadá en las negociaciones comerciales en curso, confirmando un tweet de comentarios muy duros que se filtraron a la prensa canadiense.

El presidente Trump reaccionó rápidamente

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2018