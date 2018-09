En el marco del Día del Trabajo, Trump es criticado por el principal representante de trabajadores en su país

Un revés para Donald Trump este lunes durante el feriado del Día del Trabajo al recibir las fuertes críticas del jefe del sindicato más grande del país, quien criticó sus amenazas contra Canadá como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El domingo por la noche en Fox News, Richard Trumka, presidente de la principal central sindical del país, la AFL-CIO con 12.5 millones de miembros en todo el país, denunció las palabras del multimillonario republicano que había amenazado durante el fin de semana con expulsar a Canadá del TLCAN, el día después de la suspensión de las difíciles negociaciones comerciales.

En la entrevista el sindicalista también cuestionó un tuit publicado por Trump el sábado en el que dijo que no había necesidad de mantener a Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

“No veo cómo podría funcionar sin incluir a Canadá en el acuerdo”, dijo Trumka indicando que las economías de México, Estados Unidos y Canadá están intensamente integradas las unas a las otras.

Sobre el efecto de las políticas de Trump en los trabajadores, el líder sindical también fue crítico.

El presidente de la AFL-CIO mencionó como ejemplos:

La respuesta del presidente estadounidense a las declaraciones del presidente de la importante central sindical estadounidense no tardó en llegar el lunes por la mañana.

Unos minutos más tarde, en un tono más jovial, el presidente estadounidense escribió: “¡Feliz Día del Trabajo! El trabajador en los Estados Unidos está mejor que nunca. Celebremos el Día del Trabajo”.

Trump tuiteó el lunes que Trumka “representó muy mal a su sindicato en la televisión este fin de semana.” Añadió: “es fácil ver por qué a los sindicatos les está yendo tan mal. ¡Un Demócrata!”

Richard Trumka, the head of the AFL-CIO, represented his union poorly on television this weekend. Some of the things he said were so against the working men and women of our country, and the success of the U.S. itself, that it is easy to see why unions are doing so poorly. A Dem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 septembre 2018