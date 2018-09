Esposa de canadiense varado en Cuba podría demandar al gobierno canadiense por inacción en su caso

Un viaje de sueños a Cuba terminó en pesadilla para una familia canadiense. La madre, Kahina Bensaadi, dijo estar considerando tomar acciones legales contra el gobierno canadiense en un intento de ayudar a traer su marido de vuelta a casa ya que, afirma, las autoridades cubanas siguen impidiendo su regreso a pesar de que su condena y sentencia de cuatro años por el accidente fueron anuladas y ya no está bajo custodia.

Toufik Benhamiche, conducía un pequeño barco como parte del de una excursión turística en julio de 2017 en Cayo Coco cuando perdió el control y golpeó fatalmente a una turista de Ontario.

Un tribunal cubano declaró que el hombre involucrado en un accidente de navegación era culpable de “negligencia criminal causando la muerte” y lo sentenció a cuatro años de prisión.

Pero en junio, el más alto tribunal de Cuba encontró fallas en el manejo del caso por parte de los tribunales inferiores del país y revirtió todas sus decisiones incluyendo la condena, dijo Bensaadi.

La decisión de la Corte Suprema Cubana significa que el caso necesita ser reinvestigado desde el comienzo, lo que podría tomar meses o incluso años en el sistema de justicia cubano.

Bensaadi, que cuida sola a las dos hijas de la pareja desde hace 14 meses, dice que está enfadada y decepcionada de que el canadiense el gobierno no ha hecho más para ayudar a pesar de sus constantes súplicas.