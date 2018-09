Estudio: Canadá no es un modelo de bienestar infantil

Las alarmas suenan en Canadá luego de un estudio realizado por ciertos organismos que concluyeron que el país no es un modelo en lo que a bienestar infantil se refiere. Es a partir del resultado de un nuevo estudio realizado por el Instituto O’Brien de Salud Pública de la Universidad de Calgary en conjunto con “Children First Canada” una organización que se dedica a promover el bienestar de los niños en el país.

Este estudio, hecho público en el sitio de ici.radio-canada por la periodista Mathilde Monteyne, indica que el retrato del bienestar infantil no es lo que se esperaba en Canadá. Según Sara Austin, fundadora y directora principal del organismo “Children First Canada”, “hay problemas urgentes que afectan a los niños en Canadá y estos problemas no están recibiendo suficiente atención”.

De acuerdo a este informe, que lleva el título “Criando a Canadá: un llamado a la acción (Raising Canada: a call to action)” los datos que fueron reunidos a partir de diversas instituciones nacionales e internacionales en los últimos años para describir la situación de las niñas y niños canadienses, no son para nada alentadores. El informe indica que las niñas y niños, que representan casi una cuarta parte de la población canadiense, no viven en uno de los mejores lugares del mundo para ser criados. El documento señala que hay demasiados niños en el país en situación de riesgo por amenazas a su bienestar físico y emocional.

Datos alarmantes

Si bien Canadá en uno de los países con un alto desarrollo económico y humano lo que lo ubica entre los más altos a nivel global, el documento deja ver que de los 8 millones de niños censados en el país en el 2015, 1,2 millones vivían en hogares declarados como viviendas de bajos ingresos, lo que se traduce en más de un millón de niños pobres o que viven en lugares no del todo propicios o con una nutrición inadecuada. En este panorama, los niños más afectados son los autóctonos.

Igualmente, los datos que sobresalen de este informe demuestran que hay una variación de estas tasas dependiendo de las provincias. La pobreza infantil golpea con mucha más fuerza las provincias marítimas y Manitoba mientras que Alberta y Quebec tienen tasa más bajas.

Para paliar esta situación, Sara Austin y profesionales y miembros de varias organizaciones de bienestar infantil, salud pública y economía hicieron un llamado conjunto para tratar de generar un cambio, empezando por una serie de recomendaciones, a saber:

Crear una comisión Nacional para la Infancia y la Juventud. Este organismo adoptaría la forma de una oficina totalmente independiente pero capaz de promover los intereses de los niños y tener el poder de hacer participar a los gobiernos en caso de necesidad.

Garantizar la transparencia de los fondos nacionales con la publicación de un presupuesto para la infancia, que fiscalizará una distribución más justa de los recursos.

Aplicar como se debería, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Carta Canadiense de los niños.

Fuente: de un artículo de Mathilde Monteyne de ici.radio-canada.