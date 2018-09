El Tribunal Supremo israelí aprueba la demolición de otra aldea palestina

El Tribunal Supremo israelí dio luz verde el miércoles a la demolición de una aldea beduina palestina que se ha convertido en un lugar emblemático en la Cisjordania ocupada. Las demoliciones podrían comenzar la próxima semana.

Khan al-Ahmar, un pueblo compuesto principalmente de viviendas y estructuras improvisadas situado al este de Jerusalén, cerca de los asentamientos israelíes, está atrayendo la atención de los gobiernos europeos, las Naciones Unidas y las ONG que tratan de impedir su destrucción.

Sostienen que la demolición permitiría ampliar los asentamientos y dividir Cisjordania en dos, lo que complicaría aún más la creación de un Estado palestino independiente, una solución de referencia para que la mayor parte de la comunidad internacional resuelva el conflicto con Israel.

En el siguiente video, divulgado por el periodista basado en Medio Oriente, Nasser Atta, se puede ver otra comunidad siendo lo que él describe como “las fuerzas de seguridad israelíes irrumpiendo en la aldea palestina de al-Walaja, cerca de Jerusalén, para demoler casas. Las familias palestinas trataron de detener la demolición parándose en el techo de sus casas, la ocupación militar israelí dice que las casas están sin permiso.”

#Israeli security forces stormed the #Palestinian village of al-Walaja near #jerusalem to demolish houses , and Palestinian families tried to stop the demolishing by standing in the roof of their homes, Israeli military occupation says homes are without permit pic.twitter.com/AFRu8uwEBr

