La credibilidad de Trump cuestionada por un periodista de renombre y por colaboradores cercanos

Dos eventos separados ponen de manifiesto un creciente movimiento en Estados Unidos que cuestiona la credibilidad y la integridad del presidente Donald Trump.

Por un lado, la investigación del fiscal especial estadounidense Robert Mueller sospecha la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y una posible colusión entre el equipo de la campaña de Trump y oficiales rusos.

El otro evento es la publicación anunciada del libro del periodista Bob Woodward, conocido por haber revelado el escándalo del Watergate que concluyó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.

El texto titulado “Fear: Trump in the White House” (Temor: triunfo en la Casa Blanca) contiene revelaciones recientes sobre la administración estadounidense de Trump.

El documento, que será publicado el 11 de septiembre y cuyos extractos fueron presentados el martes por el diario The Washington Post, informa que el presidente Donald Trump es considerado un “imbécil” por su propio jefe de personal y que sus asistentes roban documentos delicados de su oficina para evitar que tome acciones sin reflexionar.

Según los comentarios recabados por Woodward, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, cuestionó las facultades mentales del presidente, diciendo en una reunión: “Estamos en Crazytown”.

En cuanto al ex abogado de Donald Trump en la investigación de una posible colusión con Rusia, habría cuestionado la capacidad del Presidente para evitar el perjurio si hubiera sido interrogado por el Fiscal Especial Robert Mueller.

“No testifiques. Es eso o un overol naranja”, le habría aconsejado John Dowd al presidente haciendo referencia a la ropa que llevan los presos en las cárceles estadounidenses.

La investigación de Muller

Este martes el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, anunció que aceptará respuestas escritas del presidente estadounidense Donald Trump en el contexto de la investigación sobre el papel de Rusia en la campaña presidencial estadounidense de 2016, informó a Reuters una fuente cercana al caso.

Tras recibir las respuestas por escrito, Robert Mueller y su equipo de colaboradores decidirán sobre el procedimiento a seguir, sin excluir una eventual audiencia en persona con Trump, según la misma fuente.

La propuesta se formuló en una carta que los abogados de Trump recibieron el viernes. El New York Times tiene

la primera vez que reportó esta información.

Los abogados de Trump y los equipos de fiscales de Mueller han estado negociando durante meses sobre cómo el presidente como parte de la investigación.

Trump niega estas acusaciones y describe esta investigación como “caza de brujas”.

En una entrevista con Reuters en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que le preocupaba que cualquier declaración que hiciera de él podría prestar juramento en una posible audiencia por el fiscal Mueller.

Un libro muy esperado

El libro de Bob Woodward ha sido esperado durante semanas, y fuentes que han ocupado -o siguen ocupando- puestos de responsabilidad en la Casa Blanca creen que casi todos sus colegas han cooperado con el famoso periodista.

Donald Trump, por su parte, sólo habló con Woodward después de que se terminó el manuscrito. En una grabación emitida por el Washington Post, el presidente se sorprendió por este proyecto literario y el periodista respondió que pidió varias veces entrevistas con el presidente y que nunca se le dio seguimiento.

Otros dos libros, “Fire and Fury” de Michael Wolff y el de la ex empleada de la Casa Blanca, Omarosa Manigault, revelaron detalles sobre la administración Trump semejantes a los que Woodward expone. Sin embargo, éstos dos últimos no cuentan con la credibilidad del periodista experimentado Bob Woodward.

Mientras tanto, Donald Trump critica cada vez más las fuentes anónimas utilizadas por los periodistas que cubren su administración.

Con informaciones de Reuters y The Associated Press.