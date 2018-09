Lanzan acción legal contra Trump por separar familias de migrantes

Una nueva demanda, la primera en nombre de los niños que fueron separados de sus padres en la frontera, fue presentada el miércoles contra la administración del presidente Donald Trump.

Presentada en Worcester, Massachusetts, la demanda pretende obtener indemnización por daños y perjuicios por parte del gobierno con lo que se crearía un fondo para el tratamiento de la salud mental de los niños que fueron separados de sus padres después de que la administración Trump adoptó una política que requiere que cualquiera que cruce la frontera irregularmente sea procesado por los servicios fronterizos de Estados Unidos.

Los abogados dicen en la demanda que la administración republicana debe ser “responsable de sus acciones” y “remediar el daño causado” por la política de separación.

La acción legal dice también que muchos niños han sufrido daños psicológicos y angustia emocional. Cita a dos familias que fueron separadas cuando salieron de Guatemala para buscar asilo en los EE.UU.

Los funcionarios del Departamento de Justicia de los EE.UU. no respondieron a The Associated Press inmediatamente a un correo electrónico.

La respuesta indirecta de Donald Trump

Este jueves por la mañana, la administración del presidente Donald Trump anunció estar planeando eludir un acuerdo judicial de larga data sobre cómo se trata a los niños bajo custodia de inmigración, lo que significa que las familias permanecerán detenidas por más tiempo.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves que rescindiría el acuerdo, que exige que el gobierno libere a los niños inmigrantes generalmente después de 20 días de detención. En vez de eso, adoptaría regulaciones que los funcionarios de la administración dicen que proveerán el cuidado apropiado de menores, pero que permitirán cambios para disuadir a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera México-Estados Unidos.

El caso de 1997 que dio lugar al acuerdo casi con toda seguridad volverá a los tribunales. La jueza de la Corte de Distrito Dolly M. Ghee ya rechazó una solicitud de los abogados de la administración este verano para permitir una detención familiar más prolongada.

Los defensores de las familias inmigrantes se han opuesto a las políticas de detención de Trump.

No es la primera vez que el la administración Trump es demandada

La demanda presentada este miércoles es la primera hecha a nombre de los niños afectados directamente por la política migratoria de Trump. Sin embargo, muchas otras demandas han sido hechas. Una de ellas presentada en junio pasado, fue multitudinaria ya que diecisiete estados de EE.UU. y el distrito de Washington DC demandaron a la administración de Donald Trump por su política de separación familiar en la frontera estadounidense.

La demanda fue presentada por 18 fiscales generales demócratas e intenta forzar a la administración a reunir a los aproximadamente 2.000 niños separados con sus familias.

El Fiscal General de California, Xavier Becerra, había dicho al presentar la demanda que la política de detener a los niños lejos de sus padres era una “maniobra política sin corazón”.

Cabe mencionar que aunque una orden ejecutiva de Donald Trump ordenó que las familias ya no se separarían al entrar de manera irregular en los EE.UU., esa demanda había estipulado que la orden ejecutiva es “tan vaga y equívoca que no está claro cuándo o cómo hará algún cambio”.

La orden no revirtió ni puso fin a la política subyacente de “tolerancia cero” anunciada por Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos.

Una demanda que da frutos

El viernes 31 de agosto pasado, la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Universidad Yale en Connecticut, EE.UU. informó que el gobierno federal otorgó estatus migratorio legal temporal a dos niños que habían sido arrebatados a la fuerza de sus padres bajo la política de separación familiar de la Administración Trump.

Después de que un juez federal determinó que las acciones del gobierno eran inconstitucionales y ordenó que el gobierno actuara inmediatamente para reparar el trauma que había infligido a los niños, el gobierno otorgó a cada niño un año de estatus migratorio legal en los Estados Unidos como parte de un acuerdo de arreglo para concluir la demanda.

Estos fueron los primeros casos en el país presentados por niños, en lugar de padres, para desafiar la política de “tolerancia cero” de la Administración Trump en materia de separación familiar forzosa. Y son los primeros casos en los que un tribunal federal ha sostenido que la separación forzada de los niños de sus padres por parte del gobierno viola los derechos constitucionales de los niños.

The Associated Press, Yale Law School.