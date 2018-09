Desde hoy, es legal ser homosexual en India

Por unanimidad de sus cinco jueces, la Corte Suprema de la India decidió el jueves despenalizar homosexualidad.

La homosexualidad, tabú en muchos círculos de ese país socialmente conservador, se había convertido de nuevo en un crimen en la India en 2013, cuatro años después de la primera despenalización.

Antes de este fallo, la homosexualidad ha sido castigada en India con una pena de hasta diez años en prisión.

La despenalización es la consecuencia de la derogación de la ley 377 que prohibía “cualquier comercio carnal contrario al orden natural con un hombre, una mujer o un animal”.

Los partidarios de la derogación se reunieron frente a la sede de la Corte Suprema y celebraron la decisión de los jueces con abrazos, besos y banderas ondeando en los colores del arco iris.

Otros agitaban pancartas, “Gay y orgulloso de ser”, “Yo soy lo que soy”.

El Partido Bharatiya Janata (BJP) en el poder, afirmó que respetaría la decisión de la Corte Suprema, pero uno de sus líderes criticó la decisión de los cinco jueces.

El representante del partido de oposición Shashi Tharoor del Partido del Congreso (Congres Party) dijo que “el gobierno no tiene que inmiscuirse con lo que sucede en una habitación entre adultos que consienten” y recibió con beneplácito la decisión de la Corte.

Por su parte, el famoso cineasta de Bollywood Karan Johar:

Historical judgment!!!! So proud today! Decriminalising homosexuality and abolishing #Section377 is a huge thumbs up for humanity and equal rights! The country gets its oxygen back! 👍👍👍💪💪💪🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZOXwKmKDp5

— Karan Johar (@karanjohar) 6 septembre 2018