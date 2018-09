Inmigración: François Legault dice que hay riesgo que “nuestros nietos no hablen más francés”

François Legault, líder del partido político “Coalition avenir Québec” (coalición para el futuro de Quebec), en plena campaña para las elecciones provinciales, aseguró que la provincia de Quebec debería ejercer un mayor control sobre la inmigración, en particular sobre el tema de reunificación familiar, ya que si esto no sucede, según sus dichos, la lengua francesa se vería amenazada. El jefe del partido Liberal de Quebec, Philippe Couillard, oponente directo en las próximas elecciones, lo acusó de querer “romper familias”.

En una conferencia de prensa durante la campaña electoral, llevada a cabo en Saint-Colomban, una ciudad de la provincia de Quebec situada en la región “des Laurentides”, Legault dijo que el 59% de los recién llegados no hablan francés, incluyendo muchos inmigrantes que se encuentran en la categoría de reunificación familiar, sistema que depende directamente del gobierno Federal.

El jefe de la CAQ, explicó que “con casi 50 mil inmigrantes en total por año, lo que equivale a medio millón después de 10 años, y el hecho que estas personas no aprenden francés como ocurre actualmente, existe un riesgo”. Ante esta frase, un periodista le preguntó ¿cuál era el riesgo? y él respondió “Riesgo que nuestros nietos ya no hablen más francés. Y agregó no querer tener que llevar la culpa a cuestas por este hecho.