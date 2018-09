Un oso negro se paseó por la capital canadiense

Todo comenzó con una llamada a los servicios de emergencia a las 3 de la mañana del jueves. Un vecino de la región de la capital canadiense, Ottawa, publicó haber visto un oso en la zona del mercado Byward de la ciudad, en pleno centro.

La saga terminó alrededor de las 6 de la tarde del jueves cuando las autoridades lograron sedar al animal que se había refugiado a unos 8 metros de altura, en un árbol, donde estuvo la mayor parte del día tranquilo, pasando el rato, pero siempre vigilando a los oficiales de abajo.

Aquí pueden ver un video (en inglés solamente) de nuestros colegas de la CBC:

El periodista Giacomo Panico de CBC News cubrió el evento paso a paso y tomó las fotos siguientes.

Algunos consideraron las publicaciones de vecinos como una broma, pero poco a poco el alto número de personas reportando el mismo incidente, así como los reportes periodísticos permitieron comprobar que era verdad. Un oso, relativamente pequeño.

La policía estableció un perímetro alrededor de lo que llamaron un “oso negro de tamaño natural” sentado tranquilamente en un árbol en el mercado, alrededor de las calles Dalhousie y Murray, y pedía a la gente que evitara la zona.

Después de tranquilizar al oso, los funcionarios de conservación de la Comisión Nacional de la Capital lo bajaron del árbol con una cuerda con la ayuda de los bomberos.

The #BywardBear was in excellent shape when he was released. He’s now in the Lanark area forest. The juvenile male of about 70 kg now wears a yellow earring to identify him in case he is recaptured. #ottnews #ottawa pic.twitter.com/VpfDBw3SW6

— National Capital Commission (@NCC_CCN) 6 septembre 2018