Día mundial para la prevención del suicidio:recomendamos una app científicamente validada para ayudar a los vulnerables

No se trata de la primera aplicación para lidiar con esta problemática cada vez más presente entre nosotros. Pero sí una de las primeras validada científicamente para luchar con este flagelo y que tiene la opción de funcionamiento en lengua francesa (si su teléfono funciona en este idioma). Se trata de PsyAssitance que está en el mercado desde octubre del 2016 y ya está siendo usada por miles de personas. En realidad, la aplicación no reemplaza ni la medicación ni la terapia pero ayuda a aliviar el sufrimiento diario y la soledad que manifiestan las personas con problemas de salud mental, inclusive, con pensamientos suicidas.

El 10 de septiembre es el día mundial para la prevención del suicidio, instituido desde el 2003 por la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, en colaboración con la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y es importante subrayar esta fecha, como también los datos que revelan que el suicidio está omnipresente, y que es un problema de categoría universal.

El suicidio es considerado como una de las 20 principales causas de muerte a nivel mundial, para personas de todas las edades. Este motivo es el responsable de una muerte cada 40 segundos en el mundo. Según la Asociación Canadiense para la Salud Mental, en el país, aproximadamente 4 mil personas se quitan la vida por año. Una cifra escalofriante. En el caso de la provincia de Quebec, este flagelo ubica a la provincia en el 4 lugar entre los más elevados. En la provincia francófona de Canadá, tres personas se quitan la vida por día mientras otras 80 tratan de hacerlo sin lograr consumar el hecho.

Réal Labelle, profesor del departamento de psicología de la UQAM (Université du Québec à Montréal) dice que “en todo el mundo, el factor más asociado con el suicidio es la depresión”. En esta provincia, una de cada 5 personas es tocada, de lejos o de cerca, por una enfermedad mental de esas características. Labelle asegura que, luego de muchos estudios, se ha llegado a la conclusión que la terapia cognitivo-conductual es la forma más eficaz de tratar la depresión.

La terapia cognitivo conductual (TCC) es un tipo de tratamiento psicoterapéutico que ayuda a los pacientes a comprender que los pensamientos y sentimientos influyen en su comportamiento. La TCC se utiliza comúnmente para tratar una amplia gama de trastornos, incluyendo fobias , adicción, depresión y ansiedad.

Y es efectivamente a través de este enfoque que la aplicación PsyAssitance fué desarrollada hace ya un par de años. La idea no es nueva, pues ya hace 10 años que el profesor Labelle investiga sobre el particular. La aplicación fue creada en un marco metodológico específico, con la participación de psicólogos, ingenieros en sistemas y abogados (por cuestiones éticas y regulatorias). Según la revista “Québec Science”, existen entre 15 mil y 165 mil aplicaciones en el mercado en el campo de la salud. Una cuarta parte de éstas están relacionadas con la salud mental pero lamentablemente, no necesariamente todas están validadas científicamente sino que sus procesos de validación son netamente empíricos.

La app en cuestión funciona dentro de los cánones de la terapia cognitivo-conductual, y usando los ingredientes más efectivos, a saber, “el trabajo entre sesiones con el terapeuta, los ejercicios. Es decir que la app nace a partir de un programa de ejercicios por escrito, que fue creado por terapeutas y pacientes como una especie de “Plan de seguridad”, un protocolo que el paciente se compromete a seguir cuando aparecen síntomas de una crisis suicida.

Cómo funciona la aplicación: La aplicación contiene tres “módulos esenciales”

– La resolución de problemas

– La activación conductual

– La reestructuración cognitiva

La idea de una aplicación para utilizarla en teléfonos inteligentes y tabletas nace de la necesidad de llegar a niños y jóvenes de hasta 30 años, uno de los rangos de personas más vulnerables. En este rango de edades, el suicidio es la segunda causa principal en el país. Para el profesor Labelle, tener la aplicación instalada en el el teléfono o tableta es como “llevar una póliza de seguro” en salud mental.

Gracias a la aplicación, las personas pueden identificar fácilmente signos de advertencia de un cuadro depresivo, o pensamientos de desánimo, melancolía o tristeza profunda. Si los ejercicios que la aplicación propone para hacer pasar ese momento negro no funcionan, la aplicación contactará a un familiares o amigos, contactos que fueron previamente predeterminados. Si en el caso que ningún familiar o amigo de la lista conteste, la aplicación se comunicará automáticamente con un centro de ayuda o de crisis cuyo número ha sido cargado en la aplicación con anterioridad.

Réal Labelle explica que cuando la persona entra en un estado de pánico, generalmente no se reflexiona de manera sana y la app ayuda a encausar al usuario. Labelle asegura que la app es aconsejada para todos, no solo para aquellos que sufran de depresión o alguna otra enfermedad mental. Cualquiera puede usarla, para evitar caer en estos procesos.

Fuente: ici.Radio-Canada, sobre un texto de Anne Marie Lecomte – UQAM