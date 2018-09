Cannabis legal en Canadá: ¿puede un consumidor morir de sobredosis?

Muy poco se sabe, pues casi no hay investigaciones al respecto. Lo cierto es que en el caso de la marihuana, es muy difícil de hablar de sobredosis. Expertos ponen énfasis en que “sobredosis” no sería la palabra correcta. Los científicos explican que, luego del consumo en exceso de marihuana, uno puede enfermarse, entrar en preocupantes cuadros de paranoia, inclusive el cuerpo puede colapsar y provocar desmayos, lo cierto es que hasta el momento, no se han registrado muertes atribuidas al uso de cannabis.

¿Que es una sobredosis? La Organización Mundial de la Salud, define la “sobredosis” como “el consumo de cualquier droga o medicamento en una cantidad que provoca efectos adversos agudos físicos o mentales. En cifras absolutas, son más frecuentes las sobredosis de drogas legales que las de las ilegales. La sobredosis puede producir efectos pasajero prolongados e incluso la muerte. La dosis mortal de una sustancia concreta varía en cada persona y según las circunstancias.

Un artículo titulado “Por qué “sobredosis” puede ser la palabra equivocada cuando se trata de cannabis” aparecido en el sitio de CBC News, abre la discusión sobre el tema haciendo un análisis de las circunstancias que llevan a la muerte luego del uso del abuso de cannabis. Según el artículo, para la mayoría de las personas que hablan de drogas ilícitas, una sobredosis significa que alguien perdió la vida o tuvo que ser resucitado después del consumo de un estupefaciente. Y es esto lo que se ve con la creciente crisis de opiáceos, es decir, consumir de más y llegar a la muerte. Pero no con el cannabis.

En mayo pasado, los servicios de Salud de la provincia de alberta, publicaron un informe donde se informaba que 733 personas murieron por sobredosis accidental de opioides en el 2017. Otra institución de la misma provincia publicó un artículo donde se dió a conocer que 355 personas murieron en la primera mitad del año que corre lo que implica un promedio de dos personas por día fallecidas a causa de una sobredosis de opioides.

En el caso del cannabis, es muy diferente pues no es posible, según este artículo, ingerir una dosis que resulte letal. Hasta ahora, no hay ninguna referencia a una persona en el mundo que haya muerto por consumo excesivo de marihuana. Lo que sí resultaría letal es que la persona que consumió cannabis tenga un accidente y muera en esas circunstancias, pero por la droga en sí, no existen evidencias científicas.

El año 2017 fue considerado el año más letal por sobredosis en Canadá, llegando a las 4 mil víctimas por sobredosis opioide, sobre todo por uso de “fentanilo”.

La agencia de Salud Pública de Canadá publicó las cifras correspondientes al año 2017 según las cuales Columbia Británica tenía el récord con 1.138 muertes, luego seguía Ontario con 942, Alberta 543 y Quebec 93.

El cannabis, hasta ahora, no ha provocado ninguna muerte.

En otro informe de CBC, que suscitó numerosas respuestas e indignación en la mayoría de los casos por parte de los internautas, se publicaron cifras del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud (CIHI) donde se informaba que en los últimos tres años, el número de visitas a salas de emergencias atribuidas a “sobredosis” de cannabis se había triplicado pasando de 559 en el 2013/14 a 1.500 en 2017/18. Según esos registros, los guarismos en Alberta se habían duplicado en esos mismos períodos.

El Dr. Eddy Lang, quien se desempeña como médico de emergencias en Calgary aseguró que cuando se habla de sobredosis, se hace referencia sobre todo a opiáceos, pues si una persona que no está acostumbrada consume una cantidad excesiva, es seguro que va a meterse en problemas, pero en lo que respecta a la marihuana, Lang dice que no es tan claro como en los otros casos, y que no se ha comprobado.

Para el Dr. Lang, es preferible utilizar el término “autoenvenenamiento”. En el caso de esta terminología, se hace referencia a dos cosas. En primer lugar, la toxina y en segundo, la dosis, y por lo general es bastante lineal, como en el caso del alcohol. A medida que el alcohol penetra en el torrente sanguíneo, la persona que consume puede deteriorarse hasta un punto que puede ser mortal. En el caso del cannabis, eso no existe. Es casi imposible ingerir tanto para que la persona pierda el conocimiento o que en su defecto, sea incapaz de mantener sus funciones vitales. En la terminología médica, cuando una persona llega a la emergencia por haber bebido demasiado, se lo denomina envenenamiento por alcohol, el lugar de sobredosis alcohólica.

El profesor Matthew Hill, del Instituto del Cerebro Hotchkiss de Calgary ha realizado un estudio sobre los efectos de los endocannabinoides en el cuerpo, en relación con el estrés y la ansiedad, y para él, el término “sobredosis” no es del todo aplicable para la marihuana. Para Hill, una sobredosis de marihuana podría parecerse en su defecto a un ataque de pánico intenso y mucho más raramente a un episodio psicótico agudo.

Para el Dr. Lang, otra gran diferencia entre el cannabis y las drogas más duras que provocan una sobredosis es que los efectos negativos del consumo suelen ser psicológicos, y no tanto físicos. Para Lang esto puede catalogarse como un efecto adverso pero no como una sobredosis.

Lo que sí es cierto, independientemente de la terminología que se utilice, “envenenamiento” o “sobredosis”, es que cada vez más se ven más personas en las salas de emergencia, que recurren a estas instituciones por el consumo de cannabis. Lang indicó que están en contacto con sus colegas de Colorado, que legalizó el uso recreativo en el 2014. Luego de la legalización, los casos de “intoxicados” por el uso de la marihuana aumentaron considerablemente, pero luego de dos años, los niveles volvieron a lo normal.

En definitiva, todavía no hay un acuerdo en si corresponde “envenenamiento” o “sobredosis” por cannabis; lo cierto es que una buena campaña de educación, un estricto marco regulatorio y conciencia en el consumo serán esenciales para la convivencia luego del 17 de octubre de 2018.

Fuente: sobre un artículo de Dave Dormer/CBC, OMS, Gouvernement du Canada, agencias