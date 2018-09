¿Igualdad (o desigualdad) de género en las elecciones de dos provincias de Canadá?

Mujeres en la política de Nuevo Brunswick

A las mujeres se les concedió el derecho a votar en las elecciones provinciales de 1919. Aunque al principio no se excluyó específicamente a las mujeres de este derecho, parece que se trataba más de una omisión que de una intención de conceder a las mujeres el derecho al voto. La Ley Electoral fue enmendada en 1849, negando específicamente a las mujeres este privilegio. Desde 1966, los únicos criterios para votar en las elecciones municipales de Nueva Brunswick eran la edad y el lugar de residencia. Por lo tanto, estos criterios otorgaban a las amas de casa el derecho a votar si no podían votar de otra manera porque no pagaban impuestos. En 1886, las mujeres solteras propietarias de tierras podían votar en las elecciones municipales. En 1921, se concedió el derecho a votar en las elecciones municipales a todos los propietarios de tierras, independientemente de su sexo y estado civil.

En 1934, se concedió a las mujeres el derecho a ser elegidas para el gobierno provincial. Frances Fish fue la primera mujer en presentarse como candidata en 1935 y Brenda Robertson fue la primera mujer en ser elegida a la Asamblea Legislativa en 1967. En 1948, Edna Steel fue la primera mujer de Nuevo Brunswick en ser elegida para un consejo municipal en Saint John. La primera alcaldesa de un municipio fue Dorothy McLean, que fue elegida alcaldesa de Port Elgin en 1959.