Canadá en las Américas Café | Programa semanal (14-16 de septiembre)

Bienvenidos a su programa semanal del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional, Canadá en las Américas café, también conocido como El castor cibernético.

Hoy les proponemos un programa elecciones reales y simuladas y con participación de niños y jóvenes. También un poco de temas inmigratorios, marijuana y talento femenino latino-canadiense. Aquí está el programa:

La invitada

En elecciones muy reñidas, como la de Barack Obama en 2012 o la de López Obrador en México, los jóvenes salen a votar. Pero en otros comicios, motivarlos no siempre es fácil. Por eso, en plena elección provincial en Québec y en Nuevo Brunswick, nos pareció importante hablar de ese tema con una motivadora a la democracia por excelencia.

Mónica Rosales, es hoy coordinadora de los programas de Educación a la Democracia del organismo electoral de la provincia de Quebec, Élections Québec. Mónica nació y creció en Colombia donde estudió una licenciatura en Comunicación, una especialización Comunicación-Educación. Vive en Quebec desde el año 2003 a donde vino a estudiar y a buscar un cambio de rumbo para su familia. Aquí hizo una maestría en Sociología y ha trabajado en el Ministerio de Educación de la provincia también. En el programa de esta semana, Mónica Rosales nos habla de algunas de las iniciativas del organismo electoral de Quebec para motivar a los jóvenes y niños a implicarse en el proceso democrático de la provincia.

Les recordamos…

Que fuimos nominados a los Premios Latinos Canadá 2018 y que si así lo quieren, ¡pueden votar con nosotros!

Los reportajes:

Luis Laborda nos dice que abundan recursos para que las empresas contraten a inmigrantes | Un reciente sondeo causó alarma respecto a la marcha del mercado laboral y su relación con los inmigrantes. Entre otros datos, la encuesta realizada por el Banco de Desarrollo de Canadá (BDC) indicó que las empresas locales prefieren contratar mano de obra menos calificada, jóvenes a los que deben formar, personas jubiladas e incluso pagar salarios más altos, antes que sumar a los inmigrantes a su plantilla laboral.

Leonardo Gimeno nos explica que muy poco se sabe sobre si es posible o no para un consumidor de cannabis morir de sobredosis, pues casi no hay investigaciones al respecto. Expertos ponen énfasis en que “sobredosis” no sería la palabra correcta. Lo cierto es que en el caso de la marihuana, es muy difícil de hablar de sobredosis.

Y por mi parte (Paloma Martínez) esta semana tuve la oportunidad de conversar con tres mujeres latino-canadienses muy talentosas que están contribuyendo a la sociedad de diversas formas. Por un lado está Jimena Terraza, una lingüista argentina que hoy es especialista de la lengua Cri de Moose, una lengua indígena canadiese. También está Andrea Nuñez, joven soprano de padre peruano y madre china, participando desde este sábado con la Ópera de Montreal en la pieza “Rigoletto“. Y para terminar está la doctora en geografía Madelaine Cristina Cahuas, que recientemente defendió su tesis de doctorado sobre el tema de los trabajadores y trabajadoras latinoamericanXs en el sector comunitario de Toronto.

Y si quieren solamente escuchar el programa, sin vernos los rostros, también se puede… Sigan por aquí: