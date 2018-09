Debate de líderes de la provincia de Quebec: los 4 candidatos se enfrentaron por televisión

El primer debate de líderes políticos en vistas a las elecciones generales de la provincia de Quebec fue llevado a cabo ayer, en francés, en las instalaciones de la Sociedad Radio Canadá. Participaron de este encuentro Philippe Couillard, actual primer ministro de la provincia y candidato por el Partido Liberal de Quebec (PLQ), François Legault, de la Coalición “Avenir Québec” (CAQ), Jean-François Lisée, del Partido Quebequense (PQ), y Manon Massé, representando al partido “Québec Solidaire” (QS).

Los cuatro líderes hicieron su presentación a los quebequenses en el primer debate televisado en un contexto coyuntural crítico de la campaña, rodeado de encuestas que sugieren que la contienda será muy reñida y con una alta cantidad de votantes que todavía no se han decidido por una opción en particular.

Una gran variedad de temas, que se presentan como prioritarios para la sociedad quebequense, fueron discutidos en este debate. Entre ellos figuraron la salud, educación, temas relacionados con la economía y por supuesto, la inmigración.

Y como era de esperar, y como pasa generalmente en estos debates, se hizo mucho más énfasis en atacar al otro que en las propuestas concretas.

La salud es uno de los sectores que ha experimentado importantes recortes presupuestarios, particularmente en los últimos dos años del gobierno del Partido Liberal bajo las drásticas reformas del Ministro de Salud Gaétan Barrette. Hablando de un caso particular traído a la mesa de discusión por un votante, el líder de la CAQ, calificó la situación de la salud en Quebec como “vergonzosa”, mientras que Lisée (PQ), hablando de otro caso puntual, consideró que el sistema había tratado a pacientes de manera “inhumana” acusando al líder liberal de ser “el responsable de la degradación de los servicios de atención domiciliaria” y culpando a Couillard de no haber mostrado ni la más mínima compasión. En respuesta a este ataque, Couillard apuntó directamente a Lisée diciéndole “usted no tiene el monopolio de la compasión.”

El foco de los ataques fue por supuesto, el actual Primer Ministro, a quien responsabilizan de no apoyar a las enfermeras y otros trabajadores de la salud, remarcando como han sido favorecidos los especialistas con generosos aumentos, que les han proporcionado salarios más abultados que los médicos de Ontario.

En la segunda parte del debate, los representantes de los 4 partidos mayoritarios presentaron sus planes de educación. QS prometió poner fin a las subvenciones públicas a las escuelas privadas reinvirtiendo los recursos recuperados en la educación pública. En tanto, el PQ se comprometió a cancelar los costos de las guarderías a escala reducida y a disminuir el coste de las guarderías para el primer hijo de una familia a 8,05 dólares diarios. El PLQ prometió la guardería gratuita a los niños de 4 años en adelante en instituciones subvencionadas; y la CAQ dijo que su plan era liberar 50 plazas de guarderías enviando a los niños de 4 años a guarderías preescolares en las escuelas públicas.

La defensa del medio ambiente en un contexto económico donde las inversiones y los negocios resultantes de la exploración del petróleo y del gas de esquisto fue también un momento álgido de acusaciones cruzadas.

La cuestión de la Independencia de Quebec también estuvo presente en el estudio de TV de Raido Canadá, de la mano de Jean-François Lisée quien dijo que prepararía a los quebequenses para una posible independencia en su primer mandato de cuatro años y que luego de las elecciones provinciales de 2022 se centraría en la cuestión de la soberanía.

La inmigración, que es uno de los temas más calientes dentro de la campaña, ocupó la última media hora de la transmisión, dejando un sinsabor dentro de un sector de la opinión pública pues según se pudo vislumbrar, tres de los jefes de los partidos repasaron una y otra vez las cifras, por más o por menos inmigrantes, pero sin una mirada social y humanista de este hecho. Legault de la CAQ reiteró su intención de reducir la cifra a 40 mil inmigrantes al año. Lisée, del PQ expresó que no pondría un número exacto pero insistió que ningún recién llegado abandonaría la provincia bajo un gobierno del PQ. Los dos representantes restantes, Couillard y Massé dijeron que mantendrían el número estable, es decir, aproximadamente 50 mil inmigrantes al año. Hasta ese momento, el debate parecía estar acaparado por las cuotas de inmigración, reduciendo este importante hecho a números como si se tratara de mercancía. Parecería que lo que se estaba discutiendo no era un modelo de inmigración sino un modelo de importación de personas, sin hacer referencia alguna a la integración de los recién llegados. Una de las únicas intervenciones donde se habló de integración fue expresada por Massé, de QS que expresó que “tenemos un país extraordinario, con recursos extraordinarios, con gente muy hospitalaria. Necesitamos los medios para integrar a esas personas”. Manon Massé aprovechó para dejar en claro que la atención debe centrarse en financiar adecuadamente las formas par integrar los recién llegados.

Legault defendió a capa y espada una de sus promesas electorales más polémicas en la que prevé someter a los recién llegados a una prueba de lengua francesa después de tres años en la provincia. En otro pasaje controvertido, el jefe de la CAQ utilizó el término “ilegales” al referirse a algunos solicitantes de asilo que han llegado al país. Couillard aprovechó estas declaraciones para pedir a Legault que pidiera disculpas al pueblo por ser un partido racista.

