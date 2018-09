Elecciones Quebec: Alcaldesa de Montreal dice que los inmigrantes no son “mercancía”

Cuestionada sobre la escasez de mano de obra y la disminución de los umbrales de inmigración, Valérie Plante dijo que los inmigrantes no son “mercancía” y que contribuyen al proyecto de sociedad de Montreal y de Quebec.

El periodista Alain Gravel de la red francesa de Radio-Canada, le dijo que los comentarios de la alcaldesa Plante fueron hechos frente al líder del Partido Liberal, que también es el primer ministro saliente, Philippe Couillard. Ésto fue lo que respondió: