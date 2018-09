Premios Polaris 2018 o lo más sobresaliente de la música canadiense de hoy

La gala Polaris, el más prestigioso de los premios musicales del país, tuvo lugar este domingo. Al final del evento presentado por CBC Music, el servicio musical de la red inglesa de Radio-Canada, uno de los diez nominados de la lista fue nombrado ganador del Premio Polaris de Música 2018.

Antes de presentarles al / la ganador/a de año, quisimos hablarles de los nominados que representan bien la diversidad y riqueza de la música canadiense actual.

Los 10 álbumes nominados

Alvvays es una banda de rock canadiense independiente de Toronto, Ontario. El grupo está compuesto por Molly Rankin en voz y guitarra, Kerri MacLellan en teclado, Alec O’Hanley en guitarra, Brian Murphy en bajo y Phil MacIsaac en batería. Su album del año 2017, Antisocialites es la continuación de su álbum debut. Al igual que el primer disco, Antisocialites es muy rico melódicamente. Lo que lo diferencía es la poesía de las letras.

El pianista Jean-Michel Blais se describe a sí mismo como un improvisador y considera que cometer errores y correr peligros son parte del hermoso accidente de la vida. En mayo del 2018, lanzó su segundo álbum, Dans ma main, grabado en la conocida tienda de pianos Steinway en el mítico bulevar Saint-Laurent de Montreal.



3. Daniel Caesar – Freudian

La canción Blessed, del álbum Freudian, del joven músico de Rythm & Blues Daniel Caesar se encontraba en la lista de escucha del ex presidente estadounidense Barack Obama y le valió al artista de Ontario una nominación para el mejor álbum de R&B en los premios Grammy 2018. El cantautor de 22 años de edad, lanzó su primer EP en 2014, y ha construido su camino de forma independiente desde entonces. Hace tres años, César subió su canción “Porn Star” a su página Soundcloud y contó 156.000 escuchas. Hace unos 10 meses, el artista lanzó “Get You” (con la colombiana Kali Uchis) y consiguió 8,61 millones de escuchas. Para cerrar los últimos tres años, César actuó recientemente en el popular programa de entrevistas The Late Late Show con James Corden.

4. U.S. Girls – In A Poem Unlimited

U.S. Girls es el apodo musical de Meg Remy. La música de esta artista multidisciplinaria basada en Toronto tiene una historia sonora poco convencional con sus sorprendentes exploraciones vocales que acompaña con montajes innovadores con tecnología acústica y samplers, y ocasionalmente con una banda completa. Remy ha publicado varios discos originales.

5. Pierre Kwenders – MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time

Kwenders es un artista completo y complejo. La música de este cantautor afrocanadiense es un elogio a una pluralidad de géneros musicales. Su álbum MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time abandona el sonido up-tempo de su album anterior Dernier Empereur Bantou por algo más instrumental, incorporando una fuerte influencia africana y una vibración de hip-hop de la vieja escuela de la Costa Oeste en la receta única de Pierre Kwenders.

6. Hubert Lenoir – Darlène

Hubert Lenoir es un cantautor canadiense de Quebec. El artista comenzó su carrera adoptando el nombre de Hubert Lenoir y produjo su primer álbum titulado Darlène en 2018. Se trata de una obra conceptual que trata de un caso entre una mujer joven de la ciudad de Quebec y un turista suicida estadounidense, fue lanzada junto con un cuento del mismo nombre escrito por Noémie D. Leclerc, artista asociada de Hubert Lenoir.

Darlène tiene muchas influencias, como el glam rock, el rock psicodélico y la canción francesa. En sus inicios, el álbum permaneció en las sombras hasta que Hubert Lenoir fue invitado a la final de la edición de 2018 de La voix para interpretar su single “Fille de personne II”. Posteriormente, fue coronado Révélation Radio-Canada 2018-2019 en la categoría de canción y Darlène fue elegido como finalista para el Prix Polaris 2018.

7. Weaves – Wide Open

Weaves es una banda canadiense de indie pop de Toronto, Ontario, compuesta por el vocalista Jasmyn Burke, el guitarrista Morgan Waters, el baterista Spencer Cole y el bajista Zach Bines.

La banda fue formada en 2012 por Burke y Waters, quienes se conocieron en un bar y comenzaron a grabar canciones de demostración basadas en archivos de ideas de canciones que Burke grabó con su iPhone. En 2013, Bines y Cole se unieron a la banda poco antes de comenzar la grabación de su primer EP. Publicaron su primer EP en 2014 y en 2016 publicaron un álbum completo con su propio nombre.

8. Partner | In Search Of Lost Time

9. Snotty Nose Rez Kids | The Average Savage [Digital

Y el gran ganador…

Jeremy Dutcher es un cantante y musicólogo canadiense. Su álbum Wolastoqiyik Lintuwakonawa, ganó el Premio de Música Polaris 2018.

Miembro de la Primera Nación Tobique First Nation en New Brunswick, estudió música y antropología en la Universidad de Dalhousie.

Tenor y compositor, Jeremy Dutcher es también un activista maliseet* que exploró los archivos del Museo Canadiense de Historia para encontrar las voces de sus antepasados para hacerlas suyas en su primer álbum, Wolastoqiyik Lintuwakonawa.

Comúnmente conocidos como maliseet (malécites en francés ) por los europeos, los Wolastoqiyik – que significa “gente del hermoso río” – han vivido desde hace milenios a lo largo del río Saint John en New Brunswick y Maine, y el río St. Lawrence en Quebec.

Jeremy Dutcher grabó a Wolastoqiyik Lintuwakonawa después de un proyecto de investigación sobre antiguas grabaciones de archivo de canciones tradicionales de Maliseet en el Museo Canadiense de la Civilización, muchas de las cuales ya no se transmiten a los jóvenes contemporáneos de Maliseet[4] Muchas de las canciones del álbum también son una muestra de las grabaciones originales que forman parte de las canciones originales como parte de la música de las grabaciones de apoyo.

En entrevista con Radio-Canada,el artista dijo lo siguiente en referencia al trabajo de investigación y exploración que realizó para crear su album

La esencia misma del proyecto era hacer que estas voces de ayer y las viejas canciones fueran audibles y accesibles a toda una nueva generación de la Primera Nación Wolastoqiyik. Jeremy Dutcher, tenor y compositor

El resultado es un disco único, en el que el artista parece entrar en diálogo con sus antepasados al yuxtaponer sus palabras con sus composiciones contemporáneas que combinan el piano y los samplers eléctricos y su voz de tenor en su lengua materna. Jeremy Dutcher sigue los pasos de Tanya Tagaq y los DJs de A Tribe Called Red.

En 2017, fue el album La Papessa de la colombo-canadiense Lido Pimienta que ganó el Premio Polaris de Mejor álbum del año.