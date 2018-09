Trudeau llamó por teléfono a Trump y reiteró que Canadá quiere un acuerdo “en el que todos ganen”

En vísperas de la reanudación de las negociaciones comerciales a nivel ministerial entre Ottawa y Washington, el primer ministro canadiense Justin Trudeau llamó por teléfono el martes al presidente estadounidense Donald Trump para reafirmar su “compromiso con un acuerdo en el que todos ganen”, anunció su portavoz. Los dos líderes también discutieron las difíciles negociaciones en curso entre los dos países para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La agencia de noticias Agence France-Presse informó también que Trudeau ofreció sus condolencias al Presidente de los Estados Unidos por las víctimas del huracán Florencia, que causó la muerte de al menos 31 personas.

