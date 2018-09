México: despiden a funcionarios tras hallazgo de cadáveres en contenedor

Las autoridades mexicanas despidieron al fiscal de estado de Jalisco, luego del hallazgo de un contenedor con restos humanos, presuntamente víctimas del conflicto del narcotráfico.

Jalisco es la sede de una de las bandas de la droga más poderosas del país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y las autoridades buscan la manera de poner coto a la ola de violencia, que produjo un número de asesinatos sin precedentes en lo que va del año.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche, los responsables mexicanos confirmaron que en el interior del contenedor, abandonado en un suburbio de la capital estadual, se hallaron 273 cuerpos, y que un segundo vehículo contenía los restos de otras 49 personas.

El suceso provocó una ola de indignación en todo el país, y las críticas contra las autoridades no se hicieron esperar.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, atribuyó el problema a una planificación pobre y a la falta de sensibilidad por parte de los funcionarios del estado. El mandatario prometió que todos los restos serán depositados adecuadamente antes del 15 de octubre.

“De ningún modo voy a tolerarlas” al referirse a la indiferencia y falta de sensibilidad por parte de los responsables de que los restos en cuestión hayan sido abandonados, en lugar de haber aplicado los procedimientos habituales.

El fiscal Raúl Sánchez es el segundo funcionario en ser desplazado en relación con el tema. El martes 18 de septiembre, el gobierno despidió al titular del instituto forense, Luis Octavio Cotero. El ahora ex funcionario sostuvo ante la prensa que el organismo que presidía no tenía bajo su responsabilidad el depósito de los restos, que no fueron reclamados.

Cotero acusó a las autoridades de usarlo como chivo expiatorio, ante el verdadero escándalo que el caso produjo en México.

Versiones contradictorias habían señalado con anterioridad que el camión hallado contenía 100 cuerpos y que luego se habían encontrado otros vehículos con más restos.

La ola de violencia que sacude al estado, como consecuencia del accionar de bandas del narcotráfico, ha saturado la capacidad de la morgue, que se ha visto obligada, en varias ocasiones, a recurrir a camiones refrigerados para preservar los restos, que en muchos casos no son reclamados por los familiares.

Jalisco es asiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel Nueva Plaza, conocidos por su ferocidad y enfrentados entre ellos, para lograr el dominio del territorio y controlar el mercado de estupefacientes.