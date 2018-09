Canadá en las Américas Café / Viernes 21 de septiembre 2018

Desde Montreal, un saludo a todos nuestros oyentes e internautas que nos siguen en este momento en directo a través de Facebook Live y en nuestro canal de YouTube , y también a los que nos escucharán este domingo en el programa Canadá en las américas café, en www.rcinet.ca/es . Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes/internautas por participar en el programa a través de sus correos-comentarios en nuestro sitio web y en las redes sociales.

Este es el programa semanal Canadá en las Américas del Castor Cibernético. Hoy en el estudio: Paloma Martínez, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

Foto: Ward, de 10 años, vive en el zoológico de Toronto, © U de Toronto

Música

Premios Polaris 2018, lo más sobresaliente de la música canadiense de hoy

La gala Polaris, el más prestigioso de los premios musicales del país, tuvo lugar este domingo. Al final del evento presentado por CBC Music, el servicio musical de la red inglesa de Radio-Canada, uno de los diez nominados de la lista fue nombrado ganador del Premio Polaris de Música 2018.

Reportajes destacados de la semana

Silenciosamente, la provincia de Nueva Escocia está llevando a cabo un proceso de diversificación de su población y los inmigrantes de origen latino tienen su parte en tal fenómeno.

Según Magali Dam-Mazzi, la presencia latina en la provincia es mayor en nuestros días. Con mucha más frecuencia que cuando ella llegó, en 2002, se pueden ver personas de origen latino en los empleos, la universidad y en los ámbitos de esparcimiento. La entrevista de Luis Laborda.

Hijas de mexicanos viviendo en Canadá, Lex Valentine y Nadia Valerie King comenzaron en 2016 a componer y a presentar en Toronto música inspirada del pop latino de los años 70 y 80.

Así surgió LOLAA el dúo formado por estas dos hermanas de Toronto.

El proyecto que comenzó en inglés se convirtió en una mezcla de todas las ideas que las hermanas tenían en sus cabezas, un choque cultural de sonidos. King y Valentine siempre han considerado sus orígenes mexicanos como parte integral de sus identidades como personas, por ello, poco a poco el español en su música se fue imponiendo naturalmente. La entrevista de Paloma Martínez

Uno de cada tres niños y jóvenes de entre 5 y 17 años que viven en países afectados por conflictos o desastres –104 millones– no asisten a la escuela, una cifra que representa más de un tercio de la población mundial sin escolarizar. En total, 303 millones de niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela en todo el mundo. El informe, Titulado Stolen Futures: Young and out-of-school (Futuros robados: jóvenes y sin escolarizar), de UNICEF, examina la situación mundial de los niños y los jóvenes que no asisten a la escuela y pone de relieve la situación en todo el mundo. Dos países latinoamericanos figuran en la lista. La entrevista con David Morley, presidente y director ejecutivo de UNICEF Canadá, es de Leonora Chapman

