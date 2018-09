Colombia: Guerrilleros reclaman respetar acuerdos de paz

La senadora colombiana Victoria Sandino, ex guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, viajó a la ONU para alertar por la falta de esperanza en su país sobre la aplicación de los acuerdos de paz.

La legisladora reconoció los avances logrados para poner fin a la lucha armada, pero también advirtió que se han producido demoras en la aplicación de los acuerdos, firmados entre la organización armada y la administración del ex presidente Juan Manuel Santos.

La llegada de Iván Duque a la presidencia colombiana puso en duda la aplicación de los pactos de paz, a los que el mandatario señaló como demasiado indulgentes con los responsables guerrilleros y dijo que era su intención modificarlos.

Sandino, que es senadora por las FARC devenidas partido político, se reunió en el transcurso de la semana con varios especialistas de la ONU en Ginebra, entre los que se encuentran los reporteros especiales en tortura y ejecuciones extrajudiciales.

La senadora aprovechó su visita al organismo “para denunciar y hacer visible, en primer lugar, la situación de los derechos humanos” en Colombia y evidenciar la violencia que se ejerce contra militantes en defensa de esos derechos y contra líderes comunitarios y sociales.

Según Sandino, 76 ex miembros de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, al tiempo que 20 personas allegadas a los ex combatientes también resultaron ultimadas y 6 ex guerrilleros están desaparecidos.

Aunque con menor intensidad tras la firma de los acuerdos, la violencia sigue presente sobre todo en áreas fronterizas, donde los cárteles de la droga mantienen un control casi total de vastas zonas del territorio.

La legisladora colombiana dijo que viajó a Ginebra para “lanzar un llamado al conjunto de la comunidad internacional, para que continúe acompañando” el proceso de paz.

Numerosos sectores colombianos, que no confían en la voluntad de la actual administración para respetar los acuerdos, están convencidos que la presión internacional podría obligar al presidente Duque a cumplir con lo pactado y renunciar a sus aspiraciones a revisar los textos firmados.

Tras el logro de la paz, las FARC se desmovilizaron y entregaron sus armas, y se convirtieron en un partido político bajo el mismo nombre. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), es la única organización guerrillera activa aún en el país y se encuentra también en negociaciones para abandonar los combates.

El enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla colombiana se extendió por más de 50 años, con 8 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.