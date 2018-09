Descontento en Canadá por la reintegración de Rusia a la Agencia Mundial Antidopaje

La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de restablecer la conformidad de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) con el Código Mundial Antidopaje (Código) dista mucho de ser unánime, sobre todo en Canadá.

Becky Scott , la ex esquiadora canadiense, quien decidió la semana pasada abandonar la Comisión de Atletas de la AMA , de la que fue Presidenta.

, la ex esquiadora canadiense, quien decidió la semana pasada , de la que fue Presidenta. Jean-Luc Brassard, esquiador canadiense en una entrevista el jueves en Radio-Canadá, dijo que “los criminales han tomado el control de la corte” .

esquiador canadiense en una entrevista el jueves en Radio-Canadá, dijo que . Paul Melia , Presidente y Director Ejecutivo del Centro Canadiense de Ética en el Deporte, dijo que con esta decisión, “la AMA está buscando atletas limpios”.

, Presidente y Director Ejecutivo del Centro Canadiense de Ética en el Deporte, dijo que con esta decisión, Kirsty Duncan , Ministra Canadiense de Ciencia y Deporte, dijo que su “gobierno se vio perturbado” por la decisión.

, Ministra Canadiense de Ciencia y Deporte, dijo que su por la decisión. Tricia Smith, Presidenta del Comité Olímpico Canadiense, dijo que es imperativo que la AMA publique una hoja de ruta clara que incluya una definición de las “condiciones claras” y los “procesos acordados”.

El Centro Canadiense de Ética en el Deporte (CCES), responsable de la lucha contra el dopaje en Canadá, respondió también el jueves al levantamiento de las sanciones contra Rusia pidiendo una reforma de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“Es hora de que todos aquellos que creen en los valores del deporte y los anteponen a los intereses políticos y económicos exijan públicamente la reforma del deporte internacional. Todo debe comenzar con una reforma de la AMA. Eliminando el conflicto de intereses inherente a la AMA. Eliminando el Comité Olímpico Internacional de la AMA para que pueda regular de forma independiente el dopaje. Y, sobre todo, movilizar y escuchar a los atletas a los que sirve la AMA. El CCES luchará por estas reformas en nombre de todos los atletas canadienses” Comunicado del Centro Canadiense de Ética en el Deporte

Por su parte, el ex presidente de la AMA, Dick Pound, de Montreal, defendió la decisión de su anterior organización, argumentando que podría haber habido un fallo en la hoja de ruta original que se había detectado y que habría sido imposible incriminar a Rusia sin acceso a muestras de laboratorio.

“Hay un compromiso. Rusia ha sido readmitida, pero con condiciones, con plazos y no es imposible que haya nuevas sanciones” Dick Pound

Recordemos que tras una larga deliberación sobre una recomendación del Comité de Revisión del Cumplimiento (CRC) independiente de la Agencia. Esta decisión está sujeta a condiciones estrictas. Que las autoridades responsables de la lucha contra el dopaje en Rusia deben aceptar públicamente los resultados de la investigación McLaren; y

Que el Gobierno de Rusia debe proporcionar acceso a las entidades apropiadas a las muestras almacenadas y a los datos electrónicos en el antiguo Laboratorio de Moscú, que están sellados debido a una investigación federal. Nueve miembros del Consejo Ejecutivo votaron a favor de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño; dos (el Vicepresidente de la AMA y Oceanía) votaron en contra; y uno (Europa) se abstuvo.

A nivel internacional, varios gobiernos, incluida la Agencia Estadounidense Antidopaje, han atacado la AMA. Por su parte, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo ha decidido no reincorpor aún la Federación Rusa de Atletismo porque no la considera conforme y la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional aprueba la readmisión, pero no la de la AMA.

Una especialista canadiense de la cuestión, Christane Ayotte, cree que toda esta situación no puede ser atribuida exclusivamente a la AMA

“No creo que se pueda acusar a la AMA de haber cedido, aunque el Comité Ejecutivo esté formado por la familia olímpica. Los seis miembros del COI apoyaron esta recomendación y sólo hubo dos votos en contra: por lo tanto, hubo gobiernos a favor. La AMA está formada por: no hubo presión, pero el gran circo deportivo estaba en marcha.” Laboratorio de control antidopaje del Instituto Nacional de Investigación Científica - Instituto Armand-Frappier

Por su parte, Dick Pound expresó su decepción por las reacciones negativas contra la AMA.

¿Por qué la AMA, después de todo lo que ha hecho en esta cuestión, daría la espalda a sus valores? ¿Por qué se recibe esta decisión como si fuera el fin del mundo? El Sr. Pound reiteró que las críticas proceden principalmente de los organismos nacionales, que deberían haber comprendido que sin acceso a las muestras, la AMA no puede tomar medidas. Creo que cuando el polvo se asiente, todos se darán cuenta de que fue lo correcto. Dick Pound, ex presidente de la AMA

El Consejo de la Fundación de la AMA declaró a la Agencia Rusa Antidopaje no conforme en noviembre de 2015, tras las revelaciones de dopaje generalizado en el deporte ruso que fueron reveladas a través de la Comisión independiente de la AMA y la subsiguiente Investigación McLaren.

Con informaciones de la Presse canadienne y de la Agencia Mundial Antidopaje.