Dos tornados golpearon duramente la capital canadiense y sus alrededores

El Ministerio de Medio Ambiente de Canadá confirmó durante el fin de semana que la Región de la Capital Nacional fue golpeada por dos tornados el viernes.

El organismo federal informó que un poderoso tornado de categoría E-F-3 — con vientos de 265 kilómetros por hora — arrasó Dunrobin, a unos 35 kilómetros al oeste del centro de la ciudad, antes de dirigirse a Gatineau, Quebec, frente a capital del país.

La agencia meteorológica nacional dijo que casi al mismo tiempo un segundo tornado, un poco menos poderoso, se produjo en el barrio de Arlington Woods, al sur de Ottawa.

Los tornados causaron daños masivos y también hirieron a varias personas, al menos dos de las cuales fueron hospitalizadas en estado crítico.ç

Ayer, en toda la región, los residentes conmocionados comenzaron a regresar a algunas de las zonas más afectadas, haciendo un balance de lo que se había perdido.

Alrededor de 50 familias con niños pequeños y ancianos pudieron encontrar refugio en el hotel, según la Cruz Roja, que informa de que un total de 799 personas se inscribieron para la evaluación de las necesidades.

La gran mayoría de las víctimas pudo regresar a sus hogares el domingo a pesar de que la electricidad no estaba reestablecida todavía. Otros tuvieron que contentarse con recuperar algunas pertenencias personales.

Más de 5.600 clientes seguían sin electricidad en la región el domingo por la tarde.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, se reunió el domingo con algunos de los más afectados por los tornados del viernes. Prometió un apoyo total de la provincia para “poner a todos de nuevo en pie”.

La municipalidad hizo públicos anuncios para todos aquellos que necesiten ayuda acudir a las autoridades correspondientes:

If you are in need of food, water and shelter and have been affected by the power outage or know anyone who has, please share. Assistance will be provided to those in need by calling 3-1-1 and selecting option 4.

