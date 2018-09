México: López Obrador no quiere “pelear” con Trump sobre el muro

El presidente electo no quiso comentar la valla fronteriza que comenzó a construirse este sábado en Texas

Vamos a convencerlos de que el problema de la migración no se puede resolver construyendo muros o usando la fuerza, es un trabajo diplomático de respeto.

Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que no quería “pelear” con Donald Trump sobre el muro que Estados Unidos está construyendo en la frontera, y que más bien estaba buscando un acuerdo sobre el tema migratorio.

“No quiero abordar el problema del muro, porque pueden imaginarse cuál es mi posición”, dijo López Obrador a los periodistas durante un viaje al estado de Sonora, que limita con los Estados Unidos.

“Vamos a convencerlos de que el problema de la migración no se puede resolver construyendo muros o usando la fuerza, es un trabajo diplomático de respeto, no vamos a luchar con el gobierno de los Estados Unidos, no vamos a pelearnos con el presidente Donald Trump “, agregó.

Un veterano de izquierda, López Obrador obtuvo una gran victoria en las elecciones presidenciales del 1 de julio y asumirá el cargo el 1 de diciembre.

Un muro de más de 5 metros de altura

La construcción de un muro de más de cinco metros de altura en la frontera mexicana, en una franja de cerca de 6,5 kilómetros de largo, comenzó este sábado en El Paso, Texas, según las autoridades de Estados Unidos. “Este nuevo muro será mucho más resistente y eficaz para disuadir la entrada de probables (inmigrantes) clandestinos”, comentó Aaron Hull, responsable de la policía de fronteras en la zona de El Paso, según la agencia AFP. Con un costo estimado en 22 millones de dólares, el muro estará concluido en abril próximo, según la Administración Trump.

“La valla existente será retirada y un muro de 5,5 metros con postes de acero será levantado en su lugar”, dice el texto, difundido el viernes por el Customs and Border Protection, el servicio de aduanas y protección de fronteras.

La construcción de un muro en la totalidad de la frontera con México fue una de las promesas de campaña más controvertidas de Trump. La iniciativa está frenada en el Congreso, lo que ha suscitado airadas reacciones del presidente republicano.

AFP/El País