Canadá defenderá los derechos humanos dentro y fuera del país: primer ministro Trudeau

El primer ministro canadiense Justin Trudeau está esta semana en la sede de la ONU en Nueva York, pero no para dar un discurso ante la asamblea general. Más bien está lanzando una campaña para obtener un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2021.

Canadá no está solo en esta carrera donde los asientos disponibles son dos para tres postulantes: Canadá, Irlanda y Noruega.

Y la lucha por esos asientos está dominando gran parte de la diplomacia en la Asamblea General anual de la ONU.

El primer ministro Justin Trudeau inició su visita a la ONU con un discurso ante delegados en la Cumbre de Paz de Mandela en el que manifestó que Canadá continuará defendiendo el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el país y en el extranjero.

“Al rendir homenaje al legado de Nelson Mandela, Canadá reafirma su determinación de impulsar el trabajo que comenzó”, dijo Trudeau. “Canadá continuará denunciando el trato injusto de las minorías raciales y étnicas, de las mujeres y las niñas, de los pueblos indígenas”.

Esa cumbre se celebró un día antes del inicio de la 73ª sesión de la Asamblea General para conmemorar el centenario del nacimiento del ex presidente sudafricano.

“Seguiremos luchando por los refugiados de Rohingya, por los yazidis del norte de Iraq, por el pueblo de Venezuela”, continuó Trudeau.

“Canadá siempre defenderá la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el país y en el extranjero. La paz es obra de muchas generaciones. Mandela abrazó la causa de la paz y ahora depende de nosotros seguir llevando la antorcha. Las llamas de sus ideales deben vivir en todos y cada uno de nosotros”.

Una visibilidad global

La Asamblea General de la ONU es la gran misa de la diplomacia global para los 193 países miembros. Es una oportunidad para que Canadá tenga visibilidad de aquí a dos años cuando ocurra la votación para obtener un asiento en el Consejo de Seguridad para el período 2021-2022.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros: cinco miembros permanentes – China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos – y 10 miembros no permanentes que son elegidos en elecciones rotatorias.

Cuando faltan casi dos años para el voto electoral del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021, hay tres candidatos: Irlanda, Noruega y Canadá.

Hasta el año 2000, Canadá había asegurado un asiento en el Consejo de Seguridad en cada década de la existencia de la ONU, sin perder una oferta, pero eso cambió cuando el gobierno de Stephen Harper intentó continuar con esa tradición en 2010.

Un patrón de votación que en el pasado jugó en contra

En ese entonces, como ahora, Canadá y dos países europeos (Alemania y Portugal) competían por dos puestos.

Alemania ganó la mayoría necesaria de dos tercios en la primera ronda. Durante la segunda ronda, Portugal estaba tan adelantado ante Canadá que el gobierno de Stephen Harper ordenó a sus diplomáticos que se retiraran para evitar una pérdida humillante.

Los votos que Canadá emitió en apoyo de Israel -a veces dentro de una minoría compuesta por los Estados Unidos, Canadá, el propio Estado judío y algunas pequeñas islas polinesias y melanesias que generalmente le permiten a EE. UU dictar sus votos en la ONU- alienaron a un bloque más grande de las naciones

Y el gobierno de Trudeau continúa con ese patrón de votación. En diciembre de 2017, Canadá se abstuvo en una votación que condenaba una decisión unilateral de los EE. UU de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

Irlanda y Noruega apoyaron la moción, junto con otros 126 países.

Una agenda cargada

Aunque el primer ministro Justin Trudeau todavía está en Nueva York no será él quien pronuncie el discurso tradicional. Debido a un conflicto de programación, dejará Nueva York este miércoles. La tarea será confiada a su ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, quien dará su discurso el próximo sábado.

El representante permanente de Canadá ante la ONU, Marc-André Blanchard, dice que Justin Trudeau no está violando ninguna norma.

El Primer Ministro ya pronunció en dos ocasiones el discurso de Canadá ante la Asamblea General de la ONU en tres años. Si miramos al expremier Harper, creo que fue tres o cuatro veces en nueve años.

-Marc-André Blanchard, Representante permanente de Canadá ante la ONU

Canadá y su contribución al mundo ¿Será suficiente?

Justin Trudeau fue invitado ayer a pronunciar un discurso en la Asamblea General en la Cumbre de la Paz, que celebra el centenario de Nelson Mandela. Además ha sido invitado por el Secretario General para dirigirse a los Estados Miembros sobre la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Para Jocelyn Coulon, ex asesor del ex ministro liberal de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, Justin Trudeau se pierde una gran oportunidad de descatar la implicación e importancia de Canadá a nivel internacional. En su opinión, los dos discursos previos del Primer Ministro ante los miembros de la ONU en 2016 y 2017 daban cuenta principalmente de la política interna del país.

“La ministra Freeland hablará tarde tomando en cuenta la secuencia de discursos, el sábado. No habrá muchas personas que la escuchen. Y sobre todo, lo más importante, ella tendrá que proporcionar una visión de Canadá en el escenario internacional “, dice.

Para Coulon, Canadá aún no ha jugado suficientes cartas. Señala que, estando en la mitad de la campaña canadiense para obtener un asiento en el Consejo de Seguridad, el apoyo aún no está asegurado.

Mire bien lo que hemos hecho o no estamos haciendo en esta campaña para un puesto en el Consejo de Seguridad. La estrategia del gobierno no es clara. ¿Qué está haciendo el gobierno para convencer a 192 países de votar a favor en la votación de junio de 2020? Bueno, no tenemos información sobre eso.

-Jocelyn Coulon, ex asesor del ex Ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion

La estrategia de la campaña canadiense

El embajador Blanchard reconoce que la carrera será ajustada hasta la votación. Y apunta favorablemente a las fortalezas únicas de Canadá. “Su bilingüismo, francés, inglés, su pertenencia a la Commonwealth, la francofonía, su pertenencia al G7 y al G20 “.

En sí mismo, no siempre eso fue suficiente, como lo demostró el fracaso de 2010 ante Portugal.

El embajador Blanchard dice que el país también muestra un innegable liderazgo, incluido el compromiso de ayudar a la ONU a duplicar el número de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz o alentando al sector privado a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

El ex Representante permanente adjunto de Canadá ante las Naciones Unidas, Gilles Rivard, aconseja al país que también piense en objetivos mensurables a corto plazo.

El desarrollo sostenible es a muy largo plazo y es muy difícil definir los resultados. Es como tratar de fortalecer el sistema de justicia en un país, en lugar de construir un camino de 50 kilómetros. Cuando vemos el camino, está construido, vemos los resultados.

-Gilles Rivard, ex Representante Permanente Adjunto de Canadá ante las Naciones Unidas

Jocelyn Coulon cree que Canadá debe ser más visible y estar más presente donde realmente importa, es decir, en África.

“África es el bloque político más grande en la Asamblea General: 54 países, y todos aquellos que quieren ganar en el Consejo de Seguridad no deben descuidar a África. El Primer Ministro solo ha visitado África una vez en tres años y no hemos abierto nuevas embajadas. “

Señala que Irlanda y Noruega, contra los que se medirá Canadá, son extremadamente activos en África.

Canadá ante competidores fuertes y prestigiosos

Irlanda y Noruega han entrado en la carrera antes de Canadá, y Gilles Rivard dice que ambos países tienen una gran credibilidad internacional.

“Noruega tiene un presupuesto de ayuda al desarrollo del 0,7% de su producto nacional bruto alrededor del 1% según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, que es casi el triple de Canadá. Irlanda tiene muchos más Cascos Azules que Canadá. Pero Canadá invierte mucho dinero en misiones de mantenimiento de la paz, sin enviar muchos efectivos de mantenimiento de la paz. ”

El embajador Marc-André Blanchard dice que Canadá está en esta carrera con el objetivo de ganar y que lo está haciendo muy bien.

“La carrera en el Consejo de Seguridad es una oportunidad para que Canadá reflexione sobre sus 192 relaciones bilaterales con el mundo y su papel en cada organización multilateral”, dice. Nos permite revisar y actualizar todo. Este ejercicio es extremadamente valioso y traerá beneficios para los canadienses a corto, mediano y largo plazo. ”

“Canadá regresó”, dijo el primer ministro Justin Trudeau.

Tiene casi dos años para convencer de que Canadá merece estar en el Consejo de Seguridad.

RCI con información de Radio Canadá/Madeleine Blais-Morin/CBC/ Peter Zimonjic/Evan Dyer