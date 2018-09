Canadá ha tratado “muy mal” a Estados Unidos: Donald Trump

Donald Trump dijo el miércoles que se negó a reunirse con el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau en Nueva York mientras las negociaciones entre Washington y Ottawa para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estaban paralizadas.

Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau dijo brevemente que nunca pidió una reunión con Trump, por lo tanto, éste no pudo haberla denegado. Y la portavoz de Trudeau, Chantal Gagnon, dijo: “No se solicitó ninguna reunión. No tenemos ningún comentario más allá de eso.”

Los comentarios de Trump, quien reiteró la amenaza de imponer aranceles a los automóviles canadienses, llevaron al dólar canadiense a su valor más bajo de la semana frente al dólar estadounidense.

Trump dijo a los periodistas que había rechazado una solicitud de reunión de Trudeau “porque sus tarifas son demasiado altas y parece que no quiere mudarse y le dije: “olvídalo”. Y francamente estamos pensando en imponer aranceles a los coches que vienen de Canadá”.

El ataque arrojó más incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de tres países, que sustenta el comercio anual de 1,2 billones de dólares entre Canadá, México y Estados Unidos. Los mercados y los grupos empresariales están abiertamente preocupados por el daño que un colapso podría provocar.