¿Hasta dónde iría para cuidar a sus hijos? Implantes subcutáneos para rastreo es una opción

En los tiempos que corren, esta pregunta es recurrente. ¿Hasta dónde iría un padre para cuidar a sus hijos? Una compañía estadounidense ofrece una solución: inyectar un implante subcutáneo a las criaturas para que puedan ser localizados en cualquier momento. Sin embargo, desde el punto de vista ético, esta iniciativa tiene sus bemoles.

La información sobre el paradero de los niños es siempre una gran pregunta para los padres sobreprotectores y para los no tanto. Ya hace varios años que se ofrecen en el mercado diversas aplicaciones para el rastreo de los chicos para casi todas las plataformas móviles existentes. Pero la obsesión por conocer la ubicación de los más vulnerables ha llegado hasta la creación de un implante, apenas más grande que un grano de arroz que están destinados a ser implantados bajo la piel de la mano, entre los dedos pulgar e índice. La idea de esta empresa, llamada “Three Square Market” es utilizar una tecnología llamada “Near Field Communication” (NFC), que es la misma tecnología utilizada en el pago sin contacto y que se hizo popular en estos tiempos gracias al mundial de fútbol Rusia 2018 pues la marca Adidas había agregado este tipo de chips en el balón inteligente “Telstar 18”, que permitía acceder a un sitio web desde el teléfono para participar en diferentes competencias y desafíos de habilidad y entrenamiento personalizado entre otros.

Esta tecnología, conocida como NFC permite a los usuarios interactuar con lectores particulares con lectores de señal CCP, que ya están instalados en la mayoría de los teléfonos modernos. Gracias a una aplicación llamada “MomIAmOk”, (“mamá estoy bien” en inglés), utilizada conjuntamente por padres e hijos, enviará notificaciones a los niños en los momentos que ellos hayan determinado con anterioridad con sus padres o tutores. En ese momento, los niños deberán interactuar con sus implantes subcutáneos para indicar que están bien y seguros. La tecnología NFC tiene una particularidad y es que cada implante transmite una señal diferente. Este implante está asociado a una única persona y emite una señal particular lo cual da la seguridad de que es la persona indicada la que está respondiendo el llamado. En el supuesto caso que un niño dotado con este implante no responda en el tiempo estipulado, el implante transmitirá su posición geográfica a los padres o incluso a la policía si así fue seteado. La posición será enviada también a los padres si el portador del implante deja una zona determinada, que puede ser un barrio, una ciudad, etc.

Pero la tecnología no es perfecta y para que el dispositivo sea del tamaño que es y pueda ser implantado bajo la piel del niño, no contiene ni un receptor GPS ni una batería y depende de un teléfono para indicar la posición geográfica, es decir que si el usuario pierde el smartphone, o si éste queda sin batería, no hay comunicación posible.

El presidente de la firma “Three Square Market” dijo al Washington Post que este proyecto fue inspirado en los sistemas de monitoreo de los ex-presos en libertad condicional en Estados Unidos que deben reportarse en un lapso determinado y no deben dejar una zona específica. En los ex-convictos, estos tipo de implantes son utilizados porque son más baratos que los brazaletes electrónicos que conocemos gracias a las películas. La aplicación “MomIAmOk” está disponible al público en Estados Unidos por 9 dólares al mes.

En el caso de la utilizacion de estos dispositivos en adultos, ciertos analistas suponen que este tipo de implantes, si bien pueden ser beneficiosos en ciertos términos, pueden tener más frutos negativos que positivos . Desde el punto de vista de la justicia, estos implantes podrían utilizarse en la corte como prueba sobre los desplazamientos de una persona durante un juicio. La seguridad informática es todo un tema porque como cualquier otro dispositivo electrónico, puede ser hackeado y podrían llevarse a cabo suplantaciones de identidad. Otros más pesimistas temen que este tipo de implantes se convierten en obligatorios en ciertas empresas para proteger mejor el acceso y la entrada a los edificios y computadoras, que no suena muy alocado. El problema es que dicha empresa estaría en condiciones de rastrear e identificar a los empleados en todo momento.

En el caso de la medicina también plantea un problema pues podría ser riesgoso para la salud si se utiliza un desfibrilador cardíaco aunque un estudio publicado en una prestigiosa revista médica indica que la preocupaciones previas sobre la seguridad de los exámenes de resonancia magnética en presencia de un chip son infundadas.

La empresa “Three Square Market” fue noticia a mediados del 2017 por planificar una sesión gratuita de implementación de chips para sus empleados como una campaña para animar a probar los implantes y de esa manera mejorar su performance y funcionamiento

Fuentes: ici-Radio-Canada, vía Washington post.