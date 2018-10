Fluyen en Canadá reacciones a favor y en contra del nuevo acuerdo de comercio de América del Norte

La noticia de que Canadá ha llegado a un acuerdo para unirse a los Estados Unidos y a México en un nuevo acuerdo comercial de América del Norte el domingo cerca de la media noche provocó toda clase de reacciones en el mundo político y de los negocios canadienses.

Del lado del gobierno canadiense hay regocijo.

Justin Trudeau convocó a una reunión de emergencia de su gabinete a las 10:00 p.m. para presentar los detalles de este nuevo acuerdo, que se denominará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC).

Por su parte, el presidente Trump describió el acuerdo comercial como “maravilloso” e “histórico” en Twitter el lunes por la mañana, agregando que el acuerdo beneficiará a los tres países y que resuelve los errores contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 octobre 2018