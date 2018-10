Podría convertirse en la mejor atleta de Canadá aunque los canadienses todavía no lo saben

Paige Alms vive para surfear, pero la dura realidad de ese estilo de vida es que también debe trabajar para surfear, y lo hace en un restaurante de tacos, cerveza y hamburguesas en la ciudad de Paia, en Maui.

Pero eso no le importa a la nativa de Victoria, Columbia Británica.

Ella es bicampeona del mundo de olas grandes y es la primera y única mujer en haber pasado a través de la famosa ola de Maui conocida como “Jaws”, mandíbulas.

El surf, especialmente el surf femenino, nunca ha sido un deporte que permite pagar las cuentas.

Pero ese no es el punto para Alms, quien dice que se trata más de una recompensa personal que del cheque de pago.

“El surf es todavía un deporte muy espiritual”, dijo. “Estar conectado con la naturaleza y estar en el océano es definitivamente mi verdadera pasión”.

Los canadienses la descubrirán en los Olímpicos 2020

A los 30 años, Paige Alms es muy probablemente la mejor atleta canadiense aunque los canadienses no hayan oído hablar de ella. Hay una razón para eso.

Vivió en la isla de Vancouver hasta que su madre vendió la casa y se llevó a Paige a Australia en un viaje de un año. Fue la primera de varias experiencias que cambiaron su vida.

“Yo tenía ocho años. Fue un buen momento para aprender y estar fuera de la escuela por un año a esa edad. Eso me enseñó lo más que he aprendido, que es cómo estar con la gente. Me encantaría hacer eso con mis hijos, cuando tenga hijos”.

Paige vivió esencialmente en el agua en las costas de Australia. Ella tomó su primera lección de surf allí y nunca más paró. Cuando se terminó el viaje, ella y su madre se trasladaron a Maui. El océano estaba de nuevo en su puerta. En una tabla prestada Paige comenzó un viaje que la ha llevado a la cima de su deporte.

A los 13 años, ya se estaba haciendo conocer como una de las mejores surfistas estadounidenses jóvenes, compitiendo bajo la bandera de Hawai.

Ella nunca consideró renunciar a su ciudadanía canadiense porque en un deporte pequeño como el surfing la ciudadanía no importa. Hasta que importó.

Hace dos años, el Comité Olímpico Internacional votó para agregar el surf al programa olímpico de verano para los Juegos 2020 de Tokio.

Paige Alms en la gran ola de Jaws

El 22 de enero de 2015, Paige Alms se ilustró al surfear en un enorme túnel en el legendario lugar Jaws, considerado el más grande jamás surfeado por una mujer en toda la historia.

“La ola se rompe sobre ti y estás dentro del túnel de esta montaña de agua en movimiento. El tiempo se detiene. Es el único lugar en mi vida en el que sentí que podía estar en un 120 por ciento en el momento. Sin otro pensamiento que solo disfrutarlo. “Ese túnel específicamente fue el primero de muchas cosas; para mí y para el surf femenino y el surf de olas grandes y para el surf de olas grandes en Jaws. Fue una ola monumental. Todavía hoy es la mejor ola de mi vida”.

El gran cambio

Al instante, la estrella del surf hawaiano se convirtió en favorita de una medalla olímpica canadiense.

“En cuanto a representar a Canadá, tal vez sorprenderá a mucha gente. Pero nací allí y sigo teniendo mi pasaporte canadiense”, dijo.

“Ser parte de los Juegos Olímpicos es una experiencia que cambia todo. Y seguro que abre un camino completamente nuevo para los atletas. Pero el primer paso es entrar en el equipo canadiense”.

El surfeo canadiense: pequeño pero poderoso

El presidente de Surf Canadá, Dom Domic, dice que para una pequeña nación que practica surf, Canadá es sorprendentemente poderoso, especialmente en el lado de las mujeres.

“Hay muchos países con un grupo de talentos mucho más profundo que Canadá, pero los nuestros buenos son de clase mundial” dijo. “Y a Canadá le va bien en los nuevos eventos en los Juegos Olímpicos, así que esperamos que la tendencia continúe”.

Los patrocinadores empiezan a oler el negocio

Todavía faltan más de dos años para los Juegos Olímpicos, pero es posible que los faros olímpicos ya estén funcionando a favor de Alms. Ella acaba de revelar firmó con un patrocinador importante: la compañía de ropa Patagonia.

“Estoy muy, muy feliz por eso”, dijo.

También insinuó que había otras ofertas que podrían permitirle renunciar al trabajo en el restaurante para perseguir las olas a tiempo completo.

