Canadá en las Américas Café 5-7 de octubre

Hoy les presentamos la música de artistas canadienses como The Dears, un grupo de Montreal que trae el tema “I’m sorry that I wished you dead”, (Lamento haberte deseado la muerte), Ginette Reno interpretando un clásico del jazz, “The Lady is a Tramp”. Del repertorio francófono escucharemos a Fred Pellerin con el tema “Plus tard qu’on pense”.

Temas de la semana

ONG canadiense logra que jóvenes sin estatus ingresen a universidad y obtengan residencia

“No se sabe cuántos son. Inmigración Canadá carece de datos de las personas que están sin estatus. Los Consejos en educación en la provincia de Ontario tienen una categoría de recién llegados, estudiantes que ingresaron siendo niños al país o que tienen un estatus temporal. Pero no se sabe cuántos son.” Esa es la cruda realidad que presenta Francisco Rico Martínez, quien desde hace casi treinta años trabaja con el FCJ Refugee Centre, conocido como Centro de refugio, en la ciudad de Toronto, ayudando a refugiados y a personas sin estatus a establecerse legalmente en Canadá.

La ilustradora canadiense Kathryn Durst colabora con Paul McCartney

Kathryn Durst es una ilustradora canadiense, especializada en trabajos destinados a los niños, que fue elegida por el ex Beatle Paul McCartney para ilustrar el libro que escribió con relatos para los más pequeños. Se trata de ¡Hey Gran Dude! La iniciativa surgió de una expresión usada por uno de los nietos de Paul McCartney, “gradude”, que al músico le pareció una gran idea para un libro.

Inteligencia Artificial e inmigración: una combinación polémica

Un nuevo estudio, llevado a cabo por el “Citizen Lab” y el “International Human Rights Program” ambos de la Universidad de Toronto, advierte que el interés del Gobierno Federal canadiense en utilizar algoritmos de Inteligencia Artificial (AI) para funcionar como filtro en los procesos de inmigración podría crear discriminación además de violar la privacidad y los derechos humanos de los postulantes. Este investigación, concretada por el “Citizen Lab” de Toronto, destaca el impacto que podría tener una toma de decisiones automatizada que involucra aplicaciones de inmigración y cómo algunas fallas dentro de la tecnología podrán conducir a “consecuencias mortales” para los refugiados y los inmigrantes en general.

Poesía indígena mexicana en la maleta de Alec Dempster

El músico y grabador Alec Dempster trajo a Canadá a fines de septiembre tres libros que él ha ilustrado este año. “Rojo Deseo”, escrito por Irma Pineda, se trata de un libro de poesía en zapoteco y español que llega acompañado de un CD. El segundo libro se llama “Aclarando Amanece”, que contiene una entrevista con el violinista Heraclio Alvarado realizada por Aidee Balderas. El tercer libro se llama “Piel de Tierra”, escrito por Hubert Matiúwàa. Se trata de un texto de poesía escrita en lengua en me’phááá y traducido al español, también acompañado con CD. Grabados y recortes de papel son el aporte de Alec Dempster.

