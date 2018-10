La distancia entre el discurso y su recepción, una posible explicación de la derrota del Partido Liberal de Quebec

No supimos convencer y comunicarnos con el voto francófono de la provincia. Nuestra propuesta no fue suficiente para convencer al voto francófono de que éramos el partido que podía hablar en nombre de todos los quebequenses.

– Saúl Polo, diputado reelecto del Partido Liberal de Quebec

El PLQ acaba de vivir su derrota más importante de sus 150 años de existencia. Los números son implacables. Al momento en el que se disolvió la Asamblea Nacional de Quebec, este partido tenía 68 diputados. Tras las elecciones quedó con sólo 32. El vencedor fue el partido de centroderecha Coalition Avenir Quebec (CAQ) que ganó por primera vez en su historia las elecciones de la provincia a mayoría francófona.

Este viernes se está llevando a cabo en la ciudad de Quebec un encuentro de los diputados liberales electos y derrotados para tratar de comprender las razones que llevaron a su derrota electoral.

Los sondeos de opinión resaltaron esta semana que los liberales sólo recibieron el apoyo del 17% de la población francófona.

Saúl Polo, un canadiense de origen colombiano, que fue reelecto diputado, concuerda en que ese fue un elemento central de la derrota liberal.

Todavía nos queda mucho análisis por hacer. Pero parte de la explicación fue que no supimos convencer y comunicarnos con el voto francófono de la provincia. No solo en la gran región de Montreal sino también en todas las regiones de Quebec. Creo que en diferentes temas nuestra propuesta no fue suficiente para convencer el voto francófono de que éramos el partido que podía hablar en nombre de todos los quebequenses.