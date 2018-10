Menos inmigrantes en el Quebec del nuevo gobierno, ¿es una buena idea?

Desde hace más o menos 20 años se habla de llevar a los inmigrantes a las regiones [fuera de las urbes] y no ha funcionado. Hace 30 años, 87% de los inmigrantes se instalaban en la zona metropolitana de Montreal y las últimas cifras [2016] indican que 85% de los inmigrantes siguen instalados en la metrópolis quebequense. No ha cambiado mucho. También hay que comprender que ha habido eventos que no han favorecido la presencia de inmigrantes en región. El ministerio de la Inmigración cerró todas sus oficinas en las regiones de Québec. Claro está, es difícil de hacer la regionalización de los inmigrantes si no hay antenas en los sitios. Además, está la cuestión de la selección de los inmigrantes que es deficiente ya que se trabaja con formularios de evaluación de los candidatos a inmigrantes y en las que los diplomas universitarios acumulan más puntos. Pero Quebec necesita gente con oficios como soldadores, de los que se habla mucho, pero oficios en general. ¡Faltan carniceros en Quebec! Entonces es necesario organizar este proceso de selección porque más allá del número de inmigrantes, 40 o 50 mil, lo que se necesita es adecuar la selección a las necesidades pero también para que los que llegan puedan ganar su vida dignamente.”René Vézina, analista económico