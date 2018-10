Trump arremete nuevamente contra China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió este martes su amenaza de imponer aranceles punitivos a más importaciones de bienes chinos, por un valor de 267.000 millones de dólares, si China toma represalias por las recientes medidas adoptadas por Washington en su ofensiva comercial contra Beijing.

En declaraciones a periodistas en la Oficina Oval, Trump también dijo que China aún no está lista para alcanzar un acuerdo sobre comercio.

“China quiere llegar a un acuerdo y yo digo que no están listos todavía”, sostuvo Trump. “Simplemente, digo que no están listos aún. Y hemos cancelado un par de reuniones porque digo que no están listos para llegar a un acuerdo”, agregó.

Interrogado sobre su predisposición para imponer nuevos aranceles en caso de una represalia de China, Trump respondió que está “absolutamente dispuesto” y agregó que el actual desequilibrio comercial estadounidense con China significa que “ya han tomado represalias”.

El mes pasado, Trump impuso aranceles sobre casi 200.000 millones de dólares a importaciones chinas y luego amenazó con más sanciones si China se atrevía a tomar represalias. Beijing respondió aplicando a su turno aranceles a importaciones de Estados Unidos por 60.000 millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional redujo el martes sus pronósticos de crecimiento mundial para 2018 y 2019, citando la creciente guerra comercial desatada por la administración Trump.