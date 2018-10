Jair Bolsonaro: ¿el Trump tropical de Brasil o un resabio de las dictaduras militares?

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre, Jair Bolsonaro, descrito como un político de la ultraderecha, triunfó cosechando un 46% de los votos, 15 puntos por encima de su mayor rival, el izquierdista Fernando Haddad, con quien se enfrentará en segunda vuelta el próximo 28 de octubre.

Unos 147,3 millones de brasileños fueron llamados este domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, a los gobernadores de los 27 estados del país, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado.

Jair Bolsonaro se presenta como la solución a la “crisis ética, moral y económica que tiene a Brasil al borde del caos”. Sin embargo, se trata, según la prensa, de un candidato “sin un aparato de partido detrás, con un plan de gobierno sin montar y pocas promesas electorales claras, pero con un historial de comentarios racistas, machistas, homófobos y de exaltación a la dictadura, que acabó en Brasil en 1985.”

Para conocer más detalles sobre el panorama político brasileño antes de la segunda vuelta electoral, Radio Canadá Internacional pudo conversar con el profesor Giuseppe Cocco, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, quien publicó junto a Antonio Negri en 2005 el libro “GlobAL: Biopoder e lutas em uma América Latina globalizada”.

Cocco explica que los resultados electorales de la primera vuelta representan un terremoto político, y que Bolsonaro es efectivamente un Trump tropical que se inscribe en la larga lista de figuras políticas marginales que han ocupado el centro de los espacios y discursos políticos en los últimos años, incluyendo figuras como Le Pen en Francia o el propio Trump en Estados Unidos.

Los controvertidos puntos de vista da Jair Bolsonaro, incluyendo frases como “no hubo dictadura en Brasil”, o que “el error de la dictadura fue torturar y no matar” u otra como “defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad”, no han sido obstáculo para captar los votos de una población empobrecida, insegura, cansada del espectáculo de la corrupción dentro los partidos políticos tradicionales, dice Cocco, señalando que este momento en Brasil no se puede comparar a la Argentina al momento de la caída del presidente de la Rua, cuando los argentinos clamaban en 2001 en las calles el slogan “Que se vayan todos”.

Cocco señala también que hay una presencia importante de militares en las filas de la formación política de Bolsonaro, señalando que ex militares están a las puertas del poder mediante la vía democrática, y que tomará un enorme esfuerzo para la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT), con Fernando Haddad a la cabeza, el poder recuperar los votos del centro progresista dentro el espectro político brasileño, altamente polarizado por la corrupción, la violencia y el desgaste de los partidos políticos tradicionales.

Actualmente, fiscales de Brasil se encuentran investigando a Paulo Guedes, principal asesor económico del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, por su participación en un fraude en los fondos de pensiones de destacadas compañías estatales.

La investigación, publicada este miércoles por el diario Folha de SaoPaulo, alega que Guedes gestionó de manera irregular 1.000 millones de reales inyectados por fondos públicos de pensiones en sus vehículos de inversión a partir de 2009.

Los fiscales investigan la decisión de invertir en una compañía en la que Guedes era el accionista controlador, junto con decenas de millones de reales en pagos realizados como honorarios por discursos a desconocidos usando parte de este dinero, indicó el fiscal, confirmando el reporte de Folha.

Esta es la primera vez que un miembro del círculo íntimo de asesores de Bolsonaro se ve afectado por una gran investigación por corrupción. Se estima que Guedes sería nombrado ministro de Economía si Bolsonaro llega a la presidencia.

En los últimos cuatro años, los investigadores brasileños han revelado lo que algunos consideran como la mayor trama de corrupción política jamás descubierta, ocurrida durante los gobiernos del PT entre 2003 y 2016 y que implicaron a destacados partidos políticos. Esto provocó la ira de los votantes contra los partidos tradicionales, ayudando al ascenso de Bolsonaro.

Fuentes: Reuters/RCI