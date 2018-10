¡Reducir los gases contaminantes ya! Medio grado centígrado de más puede ser fatal, dicen expertos de la ONU

En dos años no se deben construir más infraestructuras petroleras, gasíferas. Lo sabemos, son los combustibles fósiles la principal fuente de gases contaminantes de efecto invernadero. No podemos agregar más oleoductos, más plataformas petroleras, gasoductos. Debemos por el contrario, concentrar nuestros esfuerzos y nuestras inversiones en las soluciones que conocemos, el transporte eléctrico, la planeación urbana, la alimentación local, cambiar las formas de hacer agricultura y la manera en que explotamos nuestros bosques para aumentar la capa boscosa, para que los árboles puedan captar más contaminantes y que podamos asegurarnos que no sobrepasamos el límite mencionada por el GEIC y más allá de la cual, los científicos están realmente alarmados.