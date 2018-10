Uno de cada cuatro médicos canadienses se siente agotado y hasta ha pensado en suicidarse

A pesar de que la mayoría de los médicos del país reportan una buena salud mental en general, una proporción significativa de ellos reportan agotamiento, depresión e incluso pensamientos suicidas, según una encuesta de la Asociación Médica Canadiense (AMC).

En este Día Mundial de la Salud Mental, la instancia que reúne a más de 85.000 médicos canadienses en torno a temas de salud y de medicina a nivel nacional se dijo particularmente inquieta de esta situación ya que representa una preocupación para la población en general y los pacientes en particular.

“Los problemas de salud de los médicos no sólo les afectan directamente, sino que los estudios han demostrado que también pueden tener un impacto en la atención al paciente. Es importante entender la situación tanto como sea posible y ayudar a los médicos mejor, especialmente al principio de sus carreras.” Dra. Gigi Osler, Presidenta de la Asociación Médica Canadiense.

Entre los principales hallazgos de la encuesta nacional en línea de 2.547 médicos y 400 residentes médicos:

Casi el 60% de los encuestados reportaron una buena salud mental en general.

Las tasas reportadas de agotamiento y depresión fueron más altas entre los residentes que entre los médicos en ejercicio y más frecuentes entre las mujeres que entre sus contrapartes masculinas.

que entre sus contrapartes masculinas. Aunque el 82 por ciento de los médicos y residentes reportaron una alta resistencia, uno de cada cuatro reportó altos niveles de desgaste y uno de cada tres fue diagnosticado con depresión.

Los residentes tienen 48 por ciento más probabilidades de hablar de agotamiento y 95 por ciento más probabilidades ser diagnosticados con depresión que cualquier otro grupo de médicos

que cualquier otro grupo de médicos Los médicos con más de 30 años de experiencia reportaron el mayor sentimiento de bienestar emocional, social y psicológico.

Las mujeres médicas fueron más propensas a reportar agotamiento y detección positiva de la depresión que sus colegas masculinos. Pero las mujeres médicas también reportaron un mayor bienestar emocional y psicológico que los hombres en la profesión.

La Asociación Médica Canadiense deplora en este informe que “a pesar de los esfuerzos concertados para promover y proteger la salud y el bienestar de los médicos, el estado de salud de la profesión médica sigue representando una grave amenaza para la viabilidad del sistema de salud canadiense.”

El Dr. Murray Erlich, un psiquiatra jubilado de Toronto que ahora trabaja con médicos y otras personas como coach de vida, fue consultado sobre este tema por The Canadian Press y dijo estar “alarmado al saber que el 19% de los participantes ya habían tenido pensamientos suicidas en su vida.”

“Es un shock. Es una cifra muy alta”, dijo el Sr. Erlich, que proporcionó servicios de asesoramiento a médicos, residentes y estudiantes de medicina a través del Programa de Salud para Médicos de la Asociación Médica de Ontario.

El doctor añadió que el agotamiento lleva a la persona a sentirse emocionalmente exhausta; a despersonalizar la experiencia, como si no estuviera completamente presente; y a tener una disminución en la sensación de logro. El problema a veces puede llevar a la depresión, agregó.

“Generalmente muy trabajadores y a menudo perfeccionistas, los estudiantes de medicina, los residentes y los médicos son empujados a desempeñarse a un alto nivel en su campo, lo que puede significar renunciar al equilibrio entre la vida y el tiempo dedicado al cuidado personal. Nos ayuda a construir este barniz (…) para que todo parezca sano, bueno y sobre todo. Pero al mismo tiempo, ha escuchado a muchos médicos decir que se sienten como impostores, independientemente de su capacidad o competencia.” Dr.Murray Erlich, psiquiatra

El 80% de los encuestados informaron que conocían programas de promoción de la salud de la los doctores puestos a su disposición

Sólo el 15% tiene reportó haber usado uno de estos programas.

El estudio explica que la estigmatización es frecuentemente considerada por los médicos como una barrera para buscar ayuda. Tienen vergüenza de ser vistos como invalidados por su estado mental. Algunos evocan que creen que su situación no es lo suficientemente grave como para pedir ayuda o que no se atreven a pedir ayuda o bien que no conocen el alcance de los servicios ofrecidos.

La política de salud de la Asociación Médica Canadiense contiene un capítulo en el que se describe el panorama de la servicios médicos de salud en Canadá en el que se hacen varias recomendaciones sobre la prestación de servicios de salud a los médicos y sobre la mejora del acceso a los servicios y el apoyo a los programas.

Con informaciones de la Asociación Médica Canadiense.