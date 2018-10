Washington presiona a Arabia Saudita sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó este miércoles la presión sobre la monarquía de Arabia Saudita para que proporcione información sobre el periodista Jamal Khashoggi, quien desapareció tras ingresar a la misión diplomática saudita en Turquía.

Trump declaró que quería llegar al fondo de lo que calificó de “una situación muy grave”.

Un diario turco pro-gubernamental publicó este miércoles evidencia preliminar de la investigación en la que se identificó a un equipo de inteligencia saudí de 15 miembros involucrados en la desaparición del periodista Khashoggi el pasado 2 de octubre.

La presión sobre Arabia Saudita, un incondicional aliado estadounidense parecía estar aumentando en todo el mundo para que la rígida monarquía saudita informe del paradero de Khashoggi, un destacado crítico de las políticas del reino, quien fue visto por última vez ingresando al consulado saudita en Estambul para obtener documentos para casarse.

Su prometida turca, Hatice Cengiz, quien estaba esperándole fuera, dijo que nunca volvió a aparecer. Fuentes turcas sostienen que Khashoggi fue asesinado dentro del edificio y removido del lugar, acusaciones que Riad dice que no tienen fundamento.

Trump, en comentarios en la Oficina Oval, dijo a periodistas que había planteado el caso de Khashoggi a Arabia Saudita “al más alto nivel” y más de una vez en los últimos días.

“La gente lo vio entrar y no lo vio salir. Vamos a analizar muy seriamente la situación. Es algo terrible”, dijo Trump. “Esta es una mala situación. No podemos dejar que esto suceda, a los reporteros, a nadie. No podemos dejar que esto suceda”.

Trump visito Arabia Saudita en su primer viaje al extranjero como presidente, en mayo de 2017, pero en las últimas semanas parece haber estado algo molesto con Riad, quejándose directamente ante el rey Salman sobre el costo del apoyo estadounidense al Ejército saudita y por un aumento de los precios del petróleo.