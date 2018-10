El Me Too llega a comunidad inuit del Lejano Norte canadiense

El movimiento #Metoo, Yo también, que ha logrado reunir a miles de mujeres que alguna vez han sido acosadas sexualmente llega también al Lejano Norte canadiense. En el territorio de Nunavut, una alcaldesa llamó depredadores sexuales a algunos líderes inuit varones. Las reacciones, algunas violentas, no se hicieron esperar.

Un movimiento que se extiende por el mundo

“Ni una menos” en América latina contra el feminicidio; la Marcha de las Mujeres en Washington contra la agenda ultraconservadora del presidente Donald Trump , acusado a su vez de acoso; los paros de mujeres en marzo en todo el mundo; las multitudinarias manifestaciones contra la violencia machista. El movimiento no cesa de crecer.

La más reciente protesta fue a fin de septiembre en Brasil, cuando miles de mujeres manifestaron en las calles contra el fortalecimiento del machismo, la misoginia y la homofobia, defendidos por el líder de la extrema derecha Jair Bolsonaro.

Hay que escuchar a las mujeres indígenas canadienses

Ryoa Chung, profesora de filosofía en la Universidad de Montreal, con un gran interés en los estudios y perspectivas feministas, fue invitada a analizar en el programa Tam Tam, de RCI sección francesa, el impacto en Quebec y Canadá a un año del inicio del movimiento MeToo.

“Espero que surjan de todos esos movimientos, dijo, un esclarecimiento y acompañamiento mucho más vigilante, sobre todo de las mujeres indígenas, que también hablan, denuncian y condenan las agresiones sexuales de las que fueron ellas mismas víctimas. Creo que es ahora o nunca que el gobierno canadiense, quebequense y la sociedad deben apoyarlas en este proceso”.

Ryoa Chung no deja de mencionar que se refiere a un acompañamiento político, sobre todo apoyando el trabajo de Investigación Nacional sobre las Mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas.

“Aquí en Canadá tenemos la oportunidad increíble de aprovechar de esta ocasión para demostrar la solidaridad hacia esas mujeres indígenas”.

Chung no se equivoca.

El MeToo/Yo también llegó hasta el Lejano Norte

La semana pasada, la alcaldesa de Iqaluit, capital de Nunavut, enfrentó una reacción violenta después de llamar depredadores sexuales a algunos líderes inuit varones.

El acoso sexual en el lugar de trabajo sigue siendo un desafío para las mujeres en Nunavut, dijo la alcaldesa de Iqaluit Madeleine Redfern.

Se le pidió que hiciera una presentación ante el comité sobre el Estatus de la mujer de la Cámara de los Comunes y las barreras para las mujeres en la política en una reunión del 26 de septiembre en Ottawa.

“Cuando nuestros líderes masculinos inuit viajan con su personal femenino, piensan que es un beneficio y una ventaja que pueden acosar sexualmente, agredir sexualmente o tener relaciones con mujeres durante el viaje”, dijo Redfern al comité.

En una entrevista con el radiodifusor público CBC, Redfern citó ejemplos que, según ella, muestran que las mujeres no siempre son apoyadas o creídas cuando hablan. Como lo sucedido con el diputado Tootoo en 2016.

Redfern también hizo referencia al caso del empresario de Igloolik, Ike Haulli, quien tiene condenas penales por agresiones sexuales. La oficina del Gobernador General no reveló si le pidieron al hombre de negocios que devuelva la prestigiosa Medalla del Jubileo de Diamante Reina Isabel II, citando confidencialidad.

La alcaldesa de Iqaluit dijo que hubo reacciones violentas hacia ella por sus comentarios, por lo que publicó un correo electrónico de aclaración enviado al comité, aclarando que se refería a algunos, no a todos los dirigentes masculinos inuit.

Apoyo muy tibio

El primer ministro de Nunavut, Joe Savikataaq, no estuvo de acuerdo con lo que ella dijo.

“Esa afirmación general no es solo sobre los inuit masculinos, sino también sobre las mujeres. Creo que hizo un comentario muy negativo, y estoy seguro de que hay casos en los que es cierto, pero no todos deberíamos ser pintados con el mismo pincel. Es malo decir eso».

En las redes sociales las mujeres apoyaron a Redfern compartiendo historias de acoso sexual. Pero pocas estaban dispuestas a hacerlo público.

Pauktuutit es una organización nacional que habla por las mujeres inuit.

Su presidenta, Rebecca Kudloo, dijo que las mujeres deben tener cuidado al hablar.

“Si estás sufriendo acoso o está escuchando a mujeres, tienes derecho a decir algo, pero personalmente no estoy al tanto de casos actuales de esta naturaleza”.

La ministra Elisapee Sheutiapik del Estatus de las mujeres de Nunavut estuvo de acuerdo.

“Aprecio que lo haya expresado. Creo que no habría habido ningún problema, ella dijo que había un movimiento Me Too global en todo el mundo, y que no era diferente en nuestra comunidad. Pero el hecho de que haya apuntado a hombres Inuit líderes es desafortunado».

Pero, ambas defensoras coincidieron en que se necesitaba coraje para expresarse como lo hizo Redfern.

En última instancia, ellas quieren que la conversación sea más holística y no que apunten a los hombres inuit.

Quienes también son vulnerables al trauma.

El movimiento MeToo Yo también cumplió su primer sniversarioy es considerado tema del año por las portadas en los medios de muchos países en el mundo

Cada diez minutos un hombre asesina a una mujer que es o fue su pareja, según la ONU. Una de cada 14 mujeres ha sufrido algún tipo de abuso sexual, como revela la Organización Mundial de la Salud (OMS)

