Los problemas del consumo de marihuana en el trabajo

Como ya lo sabemos, Canadá legalizó el consumo recreativo de marihuana desde las 00:00 horas del miércoles 17 de octubre. Se dice o se teme ya que la legalización sea tan popular que las tiendas estatales y privadas que venden marihuana y otros productos derivados se enfrenten pronto a un agotamiento de mercancía. Las colas son largas frente a estas tiendas en distintos lugares del país y la euforia reina entre los consumidores.

Pero, porque siempre hay un pero, esa euforia está siendo “enfriada” por algunos empleadores que temen que la legalización permita hacer creer a los empleados que pueden fumar durante el trabajo. El lunes de esta semana, el Toronto Star, el diario de mayor circulación en Canadá, informó a sus empleados que estaba totalmente prohibido tener en su posesión cannabis legal en el trabajo. A la pregunta si esta prohibición es legal o no, en el nuevo contexto con respecto a la marihuana, varias respuestas son posibles.

Si el empleador, como el Toronto Star por ejemplo, decide prohibir la posesión de marihuana o de alcohol en el lugar de trabajo, lo puede hacer sin ningún problema puesto que esta decisión forma parte de sus derechos de gestión en la empresa. Actuando de esta forma, el empleador se asegura que los empleados no tomen el riesgo de fumarse un “tabaquito” después del almuerzo…

En otras palabras, el empleador puede en el peor de los casos hacer pruebas para detectar justamente si el empleado consumió alguna droga o registrar su maletín, su bolso o su mochila. Pero para poder actuar de esa forma tiene que quedar claro para todo el mundo que la empresa practica tolerancia cero con respecto a las drogas y el alcohol, afirma Marianne Plamondon, abogadas especialista en Derecho del Empleo y el Trabajo y presidenta del Orden de Consejeros en Recursos Humanos

http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/maritrabajo-1.mp3 Evidentemente, si no hay reglas en el trabajo y si no es un trabajo a riesgo, es decir, con empleos que son a riesgo para la seguridad de los trabajadores o de los usuarios, en ese momento si no hay una política, el empleador no podrá hacer nada y no se está violando la política de la casa. Pero, si hablamos de un trabajo que pone en peligro la seguridad de las personas que trabajan por ejemplo con bandas transportadoras, que conducen vehículos o en las obras de construcción, en ese caso si el empleado se presenta después de haber consumido, el empleador lo podrá examinar porque hay suficientes motivos para creer que está bajo influencia y para verificar que la política es bien respetada.

En esas circunstancias puede haber accidentes que pueden provocar incluso la pérdida de vidas humanas debido a que una persona consumió un tipo de droga. En otros tipos de trabajo como piloto de avión o conductor de autobús, está claro que no pueden consumir drogas. Pero estas disposiciones existían ya antes que se legalizara la marihuana. Era una política de la empresa y la restricción de no basaba sobre la ley. Hay empresas que prohíben rotundamente el consumo de cualquier droga y otras que lo dejan al libre albedrío de los trabajadores. Marianne Plamondon.

http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/maritrabajo-2.mp3 Cada empleador debe instaurar su política. La mayoría tiende a la tolerancia cero o le dice a sus empleados que en ningún momento pueden consumir o poseer cannabis o alcohol. Y no se pueden presentar con las facultades disminuidas durante las horas de trabajo.

Con la legalización de la marihuana, la tendencia de las empresas es de tener “tolerancia cero”. Lo cual es lo mejor, aunque no se encuentre en un entorno de trabajo peligroso, dice Marianne Plamandon.

Está claro que si se trata de un entorno de trabajo a riesgo de accidente, si un empleado se lastima la responsabilidad recae simplemente sobre el empleador porque no tomó todas las disposiciones para prevenir las situaciones en la que el empleado se lastimó porque tenía las facultades disminuidas y no podía hacer su trabajo de una forma segura. ¿Pero se le puede hacer una prueba a un empleado para saber si consumió o no?

http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/maritrabajo-3.mp3 Se puede testear si se tienen motivos razonables en un empleo a riesgo que la persona se encuentra bajo la influencia de las drogas o del alcohol. Se puede testear también si hubo un accidente en el entorno de trabajo y que se tienen razones de creer que está relacionado con el consumo de alcohol o de drogas. O en el marco de un protocolo de regreso al trabajo para un empleado que tenía una dependencia a la droga o el alcohol. Esas son las tres circunstancias en las que se puede testear de forma legal.

En el momento y aunque los expertos no estén de acuerdo sobre las distintas formas de testear, está claro que un empleado no debería jamás, sobre todo en un trabajo a riesgo, presentarse a trabajar con las facultades disminuidas. Hay pruebas que están en venta desde el mismo día que entró en vigencia la legalización, que permite saber con precisión si una persona consumió cannabis en las últimas 12 horas.

Lo que tiene que quedar claro es que a partir del momento en que el empleador pone tolerancia cero, como es el caso del Toronto Star, el empleado no tiene absolutamente ninguna margen de maniobra y no puede tomar ningún riesgo. Es importante de pedirle al empleador en virtud de la política de denunciar, si tiene un trabajo a riesgo para la seguridad, que consumió en un período de 24 horas para asegurarse que la persona no tenga efectos residuales de su consumo y que causa un accidente en el trabajo.

RCI/Radio Canada (Gravel le matin)/Orden de consejeros en recursos humanos juramentados/Gobierno de Canadá.

Esta tarjeta se distribuyó por correo a todos los hogares canadienses.