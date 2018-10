Adriano, una ópera de amor homosexual, primicia mundial en Canadá

El mundo de la ópera está lleno de dramatismo, de historias intensas de amor. Pero no muchas ocurren entre dos hombres. Adriano, una nueva ópera del cantante y compositor Rufus Wainwright está cambiando eso.

Amor prohibido. Sexo. Traición. Asesinato. En cuanto a su contenido, la nueva producción Adriano, compuesta por Rufus Wainwright y puesta en escena por la Canadian Opera Company, cae dentro del canon de las óperas clásicas que el músico pop ha admirado durante mucho tiempo.

Con una excepción: Adriano se centra en la historia de amor entre el emperador romano epónimo y un joven griego llamado Antíno, que algunos historiadores creen que fue el gran amor de su vida.

La ópera Adriano es una obra muy importante para el compositor de ópera Rufus Wainwright.

Soy un hombre gay y los hombres homosexuales han sido fanáticos de la ópera desde hace cientos de años, pero lamentablemente no ha habido ningún personaje importante que sea gay en el escenario, personajes como Tristan e Isolda, el rey Enrique VIII o quien sea. Me dije que era necesario regresar a esta forma que me gusta mucho.