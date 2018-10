Canadá en las Américas Café 19-21 de octubre

Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público, Radio Canadá Internacional.

En esta emisión les presentamos los temas destacados de la semana y compartimos sus mensajes enviados por correo electrónico. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica: amlat@rcinet.ca



Nuestro correo regular es:

Radio Canadá Internacional

Apartado Postal 6000

Montreal, Canadá

H3C 3A8

En la versión radio de este programa, disponible en nuestro sitio rcinet.ca, les presentaremos la música del dúo conformado por las hermanas de Toronto, Lexi Valentine y Nadia Valerie King, de raíces mexicanas, que este año lanzaron la versión en español de seis canciones originales. En la escena se llaman Lolaa y la canción se llama “Espíritus”.

Otro dúo de música canadiense, esta vez del mundo indígena “Digging Roots”, “Buscando las raíces”, compuesto por ShoShona Kish y Raven Kanatakta, escucharemos “The Time Has Come for Going”, “Ha llegado la hora de irnos”.

Iremos más al norte, al Ártico, para escuchar el tema Anuri, inspirado en las tradiciones del canto de garganta de los inuit, interpretado por Ivaluarjuk. Su nombre completo es Kathleen Ivaluarjuk Merritt (IVA). Ella es una cantante dentro la tradición inuit, poeta, escritora de Rankin Inlet, en el territorio de Nunavut.

También escucharemos al cantante de pop canadiense Michael Rault nacido en Montreal y que ahora vive en Edmonton, en la provincia de Alberta. Él trabaja con una célebre etiqueta, Daptone Records, el hogar de músicos como Sharon Jones y Charles Bradley. En mayo lanzó su tercer álbum, “It’s a New Day Tonight”, con la etiqueta Sleepless Records de Canadá. De él escuchamos la canción “I’ll be there”, “Allí estaré”.

Temas de la semana

El futuro de los latinos-quebequenses según la Cámara de comercio latinoamericana en Quebec

La llegada de personas provenientes de América latina a Canadá y Quebec tuvo orígenes y contextos muy diferentes desde los años 60 hasta el día de hoy. Muchos lo hicieron huyendo de sus países por persecución política, otros por situaciones de violencia que hacían imposible una vida normal. También están los que llegaron para mejorar económicamente sus vidas y las de sus familias. En ese contexto toma importancia la Semana hispanófona 2018-“Diálogo y reconciliación”.

La Escuela de Verano de Bogotá

Cuando la peruano-colombiana Jessica Payeras, profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM, fue a presentar su proyecto al Director del Servicio de Relaciones Internacionales de la UQÀM, éste le dio un consejo: “Tiene que ofrecer algo diferente que las otras escuelas de verano no ofrecen. Así lo hizo y nació la Escuela de Verano de Bogotá 2019. Ella es la instigadora y responsable de este proyecto que se hace en colaboración con la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Escuela de Verano es un curso acreditado universitario de inmersión en español que se dirige a estudiantes entre los 20 y los 71 años de edad.

Tras 3 años de exposición de datos de usuarios, Alphabet cierra Google +

Alphabet, la casa matriz de Google, anunció hace un par de semanas el cierre definitivo de Google +, uno de los peores fracasos de la empresa que intentó con este proyecto competir con Facebook y Twitter. Este cierre no es solo el fin de una muerte anunciada; es también una manera de restarle peso a la enorme brecha de seguridad encontrada en marzo del 2018, resultado de un hackeo de la plataforma en el 2015. Esta información apareció publicada en “The Wall Street Journal” con un trasfondo interesante: el gigante de Internet decidió no hacer público este fallo de seguridad informático, que según se dice, afectó a casi medio millón de usuarios producto de un error de programación.

La noche antes de la legalización de la marihuana en Canadá

La prensa mundial ha dedicado su atención a la fecha del 17 de octubre como día en que Canadá decidió legalizar el uso de la marihuana para fines recreativos. Para muchos canadienses, esta medida es una medida progresista. Para otros, como Zachary, un músico dedicado al hip-hop y el rap, esta legalización representa una apertura para la difusión de su música, y sobre todo la paz de no ser perseguidos o criminalizados por el simple hecho de fumar un poco de hierba.