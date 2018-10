Los desafíos de Simon Jolin-Barrette, nuevo ministro de Inmigración de Quebec

La promesa electoral de la CAQ y la laicidad del Estado

Y sobre los expedientes que el señor Legault me confió y en particular el de la laicidad, creo que es importante solucionarlo rápidamente porque como usted lo dijo, hace 10 años que ese expediente sigue sin solución. Con el consenso del Informe Bouchard-Taylor, los liberales dejaron en veremos la posición del gobierno con relación a las personas en posición de autoridad. Creo hay un consenso en Quebec en que las las personas en posición de autoridad no debería llevar signos religiosos en el ejercicio de su función.