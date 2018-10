El veganismo también tiene su festival en Canadá

El veganismo, que es la práctica de alimentarse y utilizar bienes de consumo libres de contenido animal, se diferencia del vegetarianismo en que un vegetariano no come carne, pero sí consume leche, huevos, mantequilla y utiliza zapatos hechos de cuero de vaca. El vegano, en cambio, no utiliza ningún producto que venga de los animales.

Fue hace cinco años que se organizó en Montreal el Festival Vegano de esta ciudad (MVF), que en sus orígenes era una reunión relativamente pequeña y poco numerosa de personas con hábitos alimenticios similares.

En su primera versión, el evento recibió unos 5.000 visitantes. Ya en su quinto año, este festival que se llevó a cabo el 20 y 21 de octubre, fue el más grande de su corta historia, con una concurrencia esperada de 20.000 visitantes.

Alex Gagnon, uno de los fundadores de este festival, explicó que hay varias razones que motivan a los canadienses a hacerse veganos.

“La gente se preocupa más por los animales, por la crisis medioambiental. La gente también quiere cuidar su salud”, explica Alex Gagnon, uno de los organizadores del evento.

Entre las razones éticas que fundamentan el veganismo se encuentra la preocupación por el bienestar de los animales y su reconocimiento como seres que sienten, por lo cual los veganos rechazan la crueldad del criado agroindustrial de animales que serán abatidos en grandes cantidades.

Otra razón es la protección del medioambiente, ya que son varios los estudios que demuestran que la crianza de animales para su consumo es una actividad más contaminadora que el simple alimentarse de plantas.

Este Festival Vegano de Montreal ofreció a los visitantes una multitud de actividades bilingües abiertas a todos y para todos los gustos. Había comida vegana, ropa, productos de belleza y toda una variedad de artículos de uso presentados al público por más de 160 expositores de productos libres de contenido animal.

A esto se sumaron una serie de conferencias, talleres temáticos, demostraciones de cocina, así como una biblioteca con más de 150 títulos diferentes sobre el veganismo para leer y comprar.

Este Festival Vegano de Montreal, fundado entre otros por Alex Gagnon, es el festival vegano gratuito más grande de Canadá y probablemente en América del Norte. Se lleva a cabo gracias al aporte de voluntarios.

“Es importante para nosotros mantenerlo libre para dar la bienvenida a más gente y promover el veganismo”, afirmaba el portavoz del festival, el chef Jean Philippe Cyr, quien añadió que el éxito ha sido tal que el evento tuvo que ser trasladado al Palacio de Congresos, uno de los principales locales para eventos en la ciudad.

Entre los productos expuestos se encontraba por ejemplo el queso vegano, un producto que unos adoran y otros simplemente detestan. Michelle St-Jacques decidió probar este queso en el que la leche de animal fue sustituida por un extracto de nueces.

“Es un queso muy suave, y eso que ha sido hecho de nueces. Me parece que lo elaboraron muy bien y que es por esto que se puede untar en el pan”, decía la canadiense Michelle St-Jacques, tras saborear ese queso vegano.

Los organizadores de este festival tienen la esperanza de que la gran variedad de productos expuestos al público sirva para atraer más personas a la causa del veganismo, para que hagan la prueba por lo menos una vez y conozcan los sabores cada vez más elaborados del veganismo en Canadá.

El 1 de noviembre se celebrará el Día Mundial del Veganismo, evento anual en el que los veganos del mundo celebran su respeto a los animales.

Fuentes: FVM/N. Paul/ CBC/RCI