Los Conservadores critican severamente a Trudeau por su presteza en legalizar la marihuana

Actualmente, el problema mayor desde el principio es que el proyecto de ley estuvo mal pensado y no se tomaron en cuenta muchos elementos. Pero la ley está vigente ahora y hay que ser realistas y responsables también. Sé que muchos de nuestros electores conservadores que quisieran deshacerse de la ley, pero no podemos hacer deshacernos de la ley C-45. Pero lo que si podemos hacer es cambiar la ley. Mejorarla. Porque hay enormemente de elementos que no son correctos, de tal forma que hay una confusión que reina en todo Canadá.