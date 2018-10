Caravana de migrantes centroamericanos, una crisis humanitaria que afecta a centenares de niños

Un grupo de migrantes, muchos de ellos hondureños, salió desde San Pedro Sula el sábado 12 de octubre con la intención de llegar primero a la frontera norte de México.

Sus integrantes quieren luego solicitar asilo en Estados Unidos. Son miles de hombres, mujeres, así como adolescentes y niños los que conforman la caravana, aunque las cifras varían según la fuente.

Organizaciones no gubernamentales han alertado ya de las difíciles condiciones que la caravana enfrenta: durmiendo a la intemperie y expuestos a la inseguridad del crimen organizado o a ser detenidos y deportados por las autoridades. Unicef urge proteger a los menores.

Dos empleados de UNICEF México viajaron este fin de semana a Tapachula, Chiapas, para evaluar la situación de los niños y adolescentes migrantes que forman parte de esa caravana de migrantes.

Rocio Chío Núñez es coordinadora de prensa de UNICEF México.

¿Qué evaluación hace UNICEF sobre la situación de los niños que forman parte de la caravana de migrantes?

“Estamos en Tapachula, en el terreno, evaluando la situación de niños y adolescentes que viajan con la caravana migrante que proviene de Centroamérica. Se habla de unas 7 500 personas, entre ellas, unos 1300 niños y niñas. El apoyo humanitario es urgente. Estos niños vienen en condiciones delicadas, agotados, enfermos. Es muy importante destacar que todos sus derechos se vean cumplidos. Especialmente es importante garantizar su bienestar físico y emocional. Es importante que los niños permanezcan con sus familias en condiciones dignas y de seguridad, que no sean separados, y que no sean detenidos en centros, privados de su libertad”.

No es por nada que Rocio Chío Núñez hace hincapié en la importancia de no separar a los niños de sus padres.

Recientemente la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, había dicho en un comunicado que “parte el corazón ver como niños, algunos de ellos bebés, y que buscaban refugio en Estados Unidos, son separados de sus padres”.

Según datos oficiales, cerca de 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera con México en un plazo de seis semanas, debido a la política de “tolerancia cero” del presidente de EEUU, Donald Trump, contra la inmigración ilegal, que implica tratar como criminales a los indocumentados que entran al país.

UNICEF está en contacto con las autoridades locales, con las procuradoras de protección, autoridades de protección civil, con el Instituto Nacional de Migración, con otras organizaciones de la sociedad civil, y con otras agencias de la ONU, como ACNUR, con la OIM, trabajando juntos para garantizar que los niños no sean separados y que estén en condiciones dignas. Es una de las prioridades.

– Rocio Chío Núñez-UNICEF México

Hay niños enfermos, de gripa, con diarreas, con vómitos, y es urgente una atención médica señala Chío Núñez.

Sus necesidades son básicas: agua potable, condiciones sanitarias e higiénicas seguras, ropa, zapatos, para poder seguir su camino.

Aunque los miembros de la caravana de migrantes tomaron dos caminos diferentes, UNICEF considera que es importante proveer a ambos grupos con las necesidades más importantes.

Aunque UNICEF está en Tapachula, Rocio Chío Núñez dice que el organismo de la ONU hará un seguimiento de la caravana por todas las rutas. “Es importante que identifiquemos las necesidades en el camino. En ese sentido se está haciendo un trabajo coordinado con las autoridades federales con el objetivo de seguir identificando las necesidades para dar apoyo durante toda la ruta”.

La realidad supera a la ficción. Familias enteras viajan con niños muy pequeños, de hasta 4 meses. Muchos padres le dijeron a UNICEF que su objetivo es llegar hasta donde sea posible llegar. Puede ser hasta EEUU o hasta Canadá.

“No tienen mucha idea de cómo lo harán. No hay una dimensión del territorio que tienen que recorrer y lo que implica. Ellos están convencidos de que es la forma de buscar un futuro mejor, para ellos y sus hijos. Muchos huyen de la violencia, no pueden regresar a sus comunidades porque están amenazados. Hay razones de peso por las cuales no quieren volver a sus países”.